UDI legger ned ytterligere 20 asylmottak

Mottakene ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge mister UDI-kontraktene for fem mottak de driver.

Flest i nord og vest

Bjørn Fridfeldt Foto: Nora Lie / UDI

Det er i nord og i vest at flest asylmottaksplasser nå skal bort.

I Nord-Norge forsvinner tre ordinære mottak, i Målselv, Nesna og Bodø, med totalt 470 plasser. I tillegg stenger mottakene for enslige mindreårige i Leirfjord, Bodø og Skånland, med 40 plasser hver.

– At de ansatte mister jobbene sine er jo den litt kjedelige siden av saken. Når det gjelder beboerne, så vil de få ganske god tid til å omstille seg til å flytte til nye mottak. Vi vil bruke perioden frem til nedleggelsen 30. april på å forberede flytting til nye mottak, sier Bjørn Fridfeldt, direktør for UDI region nord, til NRK.

– Det kommer færre, og bosettingen går raskt

På Vestlandet stenger UDI asylmottak i Stavanger, Voss og Odda, med til sammen 530 plasser. I tillegg blir mottaket for enslige mindreårige i Hyllestad, med 40 plasser, lagt ned.

Sissel Mehammer Foto: Alrik Velsvik

– Det er rett og slett mindre behov for mottaksplasser enn det vi har hatt hittil. Det kommer få asylsøkere til landet, og bosetting i kommunene går relativt raskt, sier Sissel Mehammer, assisterende regiondirektør i UDI region vest, til NRK.

I Midt-Norge legger UDI ned det ordinære mottaket i Grong med 150 plasser, og mottakene for enslige mindreårige i Ulstein og Sunndal, med henholdsvis 30 og 34 plasser.

Mottaksplassene for enslige mindreårige i Sunndal ble opprettet i 2015.

– Det er synd at plassene blir lagt ned, men slik er det i denne bransjen. De kan ikke la mottak stå tomme. Vi må nedbemanne, men vi vet ikke hvor mange som må gå, sier mottaksleder Tore Vaagen.

LEGGES NED: Asylmottaket i Odda, med 180 plasser. Foto: Hero mottak AS

Seks nedleggelser i Indre Øst og Sør

I Indre Øst forsvinner de ordinære mottakene i Kongsberg (150 plasser) og Ål (130 plasser), og mottaket for enslige mindreårige i Ringsaker med 40 plasser.

I Sør stenges de ordinære mottakene i Birkenes og Risør, begge med 130 plasser, og mottaket i Farsund for enslige mindreårige, med 40 plasser, ifølge UDIs oversikt.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak, ifølge UDI.

Over halvparten av beboerne er borte

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

I september i fjor ble det klart at totalt 10.800 mottaksplasser skulle legges ned. For to måneder siden kom nyheten om at oppunder 1000 nye norske mottaksplasser forsvant.

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

– Vi følger nøye med på hvordan behovet utvikler seg, hvor høye ankomstene er, og vil kontinuerlig se om det er behov for det antallet mottaksplasser vi har i dag. Så vil vi gå til ytterligere oppsigelser av kontrakter hvis behovet går ytterligere ned, sier Mehammer.

UDIs prognose over hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge er svært usikker. Den gjeldende prognosen ble lagt fram i oktober, og UDI opplyste da at det var ventet mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2017.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016-2017.