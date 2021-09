Tengs-siktede avhørt om sine bevegelser drapsnatten

– Avhørene i dag har handlet om bevegelsene hans på gjerningstidspunktet og en del andre temaer uten at jeg vil gå inn på det nå, sier forsvarer Stian Kristensen til NRK.

Mannen er også mistenkt for drap på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Han nekter for begge drapene. Tirsdagens avhør handlet kun om drapet på Birgitte Tengs.

Onsdag 1. september ble han pågrepet på ferie i Lister.

Politiet gjennomførte innledende avhør før mannen ble fengslet. Det er normalt at siktede først avgir en fri forklaring, før politiet senere konfronterer ham med annen saksinformasjon eller uoverensstemmelser.

– Han har svart på de spørsmålene politiet har stilt ham, og så er det klart at det er utfordringer med å huske 26 år tilbake i tid. Men han har svart greit på de spørsmålene som politiet har stilt. Han er samarbeidsvillig, og han har en tanke om at det politiet jobber med nå også er med på å sjekke ham ut av saken, sier Kristensen til NRK.

TATT: Mannen i 50-årene nekter straffskyld. Foto: PRIVAT

Mannen har gått fri i 26 år, bortsett fra kortere fengselsopphold for innbrudd, tyverier og utuktig atferd. Retten mente han fikk seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner.

De siste 26 dagene har han tilbrakt, fult isolert, bak murene i Åna fengsel i Hå i Rogaland. Han har forbud mot besøk og kan heller ikke motta brev eller følge med i mediene.

DREPT: Tina Jørgensen (til venstre) ble drept i Stavanger i 2000. Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i 1995. Foto: POLITIET/PRIVAT / NRK

Både tingretten og lagmannsretten mener alvoret i saken og faren for at mannen kan ødelegge bevis gjør at han må sitte isolert.

I en avgjørelse fra Sør-Rogaland tingrett står det at det er en reell og konkret fare for at siktede vil skjule og/eller ødelegge bevis i saken ved å påvirke vitner og forspille elektroniske spor eller andre bevis.

Bilopphugger, sjøbod og bobil

Politiet gjennomgår store beslag og avhører flere vitner. De gjennomfører også kriminaltekniske undersøkelser av siktedes bobil og sjøbod, som han hadde tilgang til på tidspunktet Birgitte Tengs ble drept. Mannen eier i dag sjøboden.

NRK kunne fortelle at politiet også har kontaktet bilopphuggeren Olas Bil på Karmøy for å innhente et bilde av mannens bil. Bilen ble vraket i 2010, men NRK har sporet opp et bilde av bilen som mannen benyttet på den tiden Tina Jørgensen ble drept.

HUGGET OPP: Dette er bilen den mistenkte mannen skal ha brukt da han var i Stavanger helga hvor Tina ble drept. Bilen ble vraket hos bilopphuggeren Olas bil i 2010. Foto: Olas Bil

Tidlig i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen i 2000, etterlyste politiet en burgunderfarget bil. Politiet har de siste ukene ikke ønsket å svare på om bilen noen gang er undersøkt.

Har undersøkt slektninger

Politiet sier de har DNA-bevis som knytter mannen i 50-årene til drapet på Birgitte Tengs. Beviset skal ifølge politiet vise «en sterk indikasjon på farslinjen».

Det er over to år siden politiet fikk DNA-beviset påvist fra eksperter i utlandet, og ifølge en avgjørelse fra Sør-Rogaland tingrett kommer det fram at politiet har undersøkt hvor siktedes brødre befant seg på drapstidspunktet.

ANKOMMER: Forsvarer Stian Kristensen ankom politistasjonen i Stavanger tirsdag morgen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Når resultatene av DNA-analysene sammenholdes med opplysningene om siktedes bevegelser på gjerningsdagen og disse ses i sammenheng med opplysningene om hvor hans to brødre befant seg, er det sannsynlighetsovervekt for at DNA-treffet gjelder siktede, står det i kjennelsen.

Andre uoppklarte saker?

Samtidig som mannen sjekkes mot de to drapene, har også politiet andre steder i landet startet undersøkelser av om mannen kan stå bak uløste saker.

Politiet i Agder sier de vil undersøke saker i kategorien grove voldssaker og seksuelle overgrep med ukjent gjerningsperson. Politiet på Stord har sagt at de vil sjekke ham mot en uløst voldtektssak.