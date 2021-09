Politiet vil DNA-sjekke Tengs-siktet mot voldtektssak

Mannen i 50-årene ble pågrepet onsdag og fengslet i fire uker fredag. Tidligere samme dag holdt politiet pressekonferanse, der det ble klart at mannen kobles til to av de mest omtalte uoppklarte drapssakene i nye norsk tid.

I tillegg til siktelsen i Tengs-saken, er mannen mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

DNA i voldtektssak

Natt til 25. april 1999 ble ei 18 år gammel jente overfalt og voldtatt i nærheten av Leirvik på Stord. Gjerningsmannen skal ha tatt kvelertak på jenta, og dratt henne inn i en hage.

Nå ber politiet på Stord om at saken sjekkes mot mannen

– Vi har sendt en anmodning om at mannen sin DNA-profil blir sammenliknet med biologiske spor fra voldtekten i 1999, sier etterforskingsleder Roald Raunholm på Stord, til NRK.

Han sier politiet har sikret biologiske spor fra voldtekten, men han vil ikke kommentere hva slags spor de sitter på.

– Jeg regner med at denne saken blir prioritert, og at vi kan få en tilbakemelding på profilen om ikke så veldig lenge.

Tidligere lensmann Reidar Færestrand sa til lokalavisa Sunnhordland i etterkant at saken var alvorlig, og at det var snakk om både vold, og voldtekt. Gjerningsmannen skal ikke hatt noe garanti for at jenta våknet opp igjen.

– Saken kunne ha endt fatalt, rett og slett, sier etterforskingsleder Raunholm i dag.

Flere har vært i søkelyset i saken, men ingen har på noe tidspunkt vært siktet.

Raunholm har et håp at en kan få en oppklaring.

– Mange i politiet på Stord husker saken, og ønsker å få den oppklart, sier han.

Tips fra publikum og politi

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Stavanger sier tipsene de har fått inn de siste dagene omhandler flere straffesaker. Det er både publikum og ansatte i politiet som har kommet med tipsene.

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Politiet etterforsker mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. I den forbindelse har det også kommet inn tips om andre straffesaker. Politiadvokat Fredrik Martin Soma understreker at det ikke betyr at manne er mistenkt for flere saker. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er tips som går på straffesaker som man mener politiet bør sjekke opp mot siktede i Birgitte Tengs-saken. Vi vil vurdere om de har relevans til etterforskningen. Det er ikke slik at siktede er mistenkt saken, og det er ingen dramatisk utvikling i saken at vi sjekker dette, sier Soma.

Han sier det har kommet både fra eksterne og interne i politiet. Enkelte av tipsene gjelder også generelle opplysninger om siktede.

– Blant disse tipsene er informasjon knyttet til en voldtektssak på Stord i 1999. Dette er politiet i ferd med å sjekke ut. I det ligger det at vi gjør en vurdering av om saken har relevans for vår etterforskning, sier Soma.

Han sier man regner med å få en avklaring i løpet av noen dager, og presiserer at mannen ikke er siktet i saken.

– Samarbeidet i avhør

Soma sier det er avhørt flere vitner i forbindelse med etterforskningen.

– Det er ikke gjort nye avhør av siktede, men det vurderes kontinuerlig. Han har svart på de spørsmålene politiet har, og han har samarbeidet i de avhørene som var onsdag og torsdag, sier Soma.

Siden forrige oppdatering mandag har politiet avhørt flere vitner i forbindelse med saken, bekrefter Soma. Hvor mange har han ikke oversikt over.

Han sier det ikke er satt noen tidshorisont for den videre etterforskningen av saken.

Soma sier det ikke er konkrete planer om nye avhør denne uken, men at det vurderes fortløpende i løpet av fengslingsperioden.

Mannen har vært avhørt som vitne i både Tengs- og Jørgensen-etterforskningene tidligere.

– Har han blitt konfrontert med tidligere forklaringer i disse avhørene?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på hva slags spørsmål siktede har fått i avhør, men han har som sagt svart på de spørsmål han har fått av politiet.

Politiadvokat sier det ble beslaglagt flere eiendeler og gjenstander som tilhører siktede i forbindelse med pågripelsen.

– Sterkt preget

Den siktede mannen i 50-årene sitter fengslet i Åna fengsel i Hå kommune i Rogaland. Han nekter straffskyld. Hans forsvarer Stian Kristensen besøkte i går mannen i fengsel.

– Han er sterkt preget av den situasjonen han er i. Samtidig er det vanskelig å ta inn over seg hele omfanget av saken.

Kristensen varslet mandag at man vil anke fengslingen.

Medforsvarer Stian Bråstein opplyser til NTB tirsdag ettermiddag at de planlegger å oversende anken til lagmannsretten onsdag.

– Vi er i full gang med å gå gjennom et meget omfattende etterforskningsmateriale. Arbeidet med anken er i full gang, og vi har som mål å oversende den til retten i morgen, sier han.

Foreløpig er det ikke kjent når anken vil være ferdig behandlet.

– Vi venter på et støtteskriv fra forsvarer der forsvarer begrunner anken nærmere, men det har vi foreløpig ikke mottatt. Så vi avventer det, sier Soma.

– Nye opplysninger støtt og stadig

Det er treff i 2019 på et DNA-spor sammenholdt med andre opplysninger i saken som er bakgrunnen for politiets siktelse mot mannen i 50-årene.

Soma vil fortsatt ikke kommentere de ulike opplysningene forskjellige medier har om hva slags DNA-spor det er snakk om.

Mannens medforsvarer Bråstein sier de foreløpig ikke har noen ytterligere kommentarer om saken eller de seneste opplysningene som har kommet fram, blant annet om at politiet undersøker siktede i forbindelse med en straffesak på Stord i 1999.

– Det kommer nye opplysninger i mediene støtt og stadig, men vi har ingen kommentarer til dem. Det må vi komme tilbake til etter hvert når vi har grunnlag for å kommentere, sier Bråstein til NTB.