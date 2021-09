Bilen, en grønn Mazda 929 stasjonsvogn, sto parkert på en kai på Karmøy, bare en drøy kilometer fra der siktede bodde med sine foreldre på dette tidspunktet. Mannen som fant bilen sin tilgriset av blod, døde i en trafikkulykke i 2009.

NRK møter morens hans, som ble intervjuet anonymt i TV-serien «Hvem drepte Birgitte», på Karmøy. 79-åringen husker godt blodsporet sønnen fant på bilen sin natt til 6. mai 1995.

I forkant av blodfunnet hadde hun vært på en båttur til Bømlo med ei venninne og sønnen for å hente noe utstyr. Da de kom tilbake til kaien på Karmøy, kjørte hun hjem, men bare minutter senere dukket sønnen uventet opp.

– Han ropte opp til oss: «Mamma, du må finne vann og ei fille, det er blod på bilen min», forteller kvinnen.

Hun sier at blodsporet gikk fra panseret på bilen og bakover. Hun mener det kunne tyde på at noen hadde kommet borti bilen.

– Blodet var dratt utover, som om noen hadde klint seg inntil, forteller hun.

Bilen ble vasket, men det var likevel blodrester igjen, forteller hun.

– Det var ei pyntelist langs bilen, og der kunne du se at det lå litt blod igjen.

Hørte at politiet ba om tips

Noen dager senere reiste sønnen ut på en fire ukers jobb i Nordsjøen. I løpet av den første uken på sjøen, hørte han på radioen at politiet ville ha tips om Birgitte Tengs-drapet.

– Han ringte først politiet og fortalte om blodet. De sa at de skulle sjekke det ut. Deretter ringte han til kona si og meg, slik at vi visste hva det gjaldt dersom politiet kom for å sjekke bilen.

Ifølge moren ble sønnen overrasket da han kom hjem fra Nordsjøen og oppdaget at bilen ikke hadde blitt sjekket av politiet. Han ringte derfor på ny til politiet.

– Han ringte fordi han ville vaske bilen skikkelig, og det fikk han beskjed om at han bare kunne gjøre, sier kvinnen.

I januar 1996, et drøyt halvår senere, ble TV-programmet «Lønning direkte» på TV 2 i sin helhet viet drapet på Birgitte Tengs. Samme kveld tipset mannen nok en gang politiet om det mistenkelige blodfunnet. Han ble kalt inn til avhør måneden etter.

I avhøret datert 8. februar 1996 forklarte mannen at blodet på bilens venstre framdør var størknet, men så ferskt ut. Han fant blodet da han ankom kaien med båt, cirka klokka 02.30-03.00 natt til lørdag 6. mai 1995. Fra avhøret kommer det fram at mannen er sikker på at blodet ikke var der da han parkerte bilen fredag 5. mai.

Mannen fant altså blodet på bilen sin cirka to timer etter at Birgitte ble drept.

Ifølge personer NRK har vært i kontakt med, var siktede svært godt kjent i området, og var ofte på kaien der bilen stod.

En uke etter avhøret, 15. februar 1997, blir bilen undersøkt av en tekniker fra politiet i Haugesund, men han finner ikke blodspor verken på døren eller i pyntelisten. Men han skriver i rapporten at det heller ikke kan utelukkes at det var blodsøl på bilen den aktuelle natten.

Les hva politiet sier om dette tipset i dag lenger nede i saken.

Klær funnet delvis nedgravd

Sent på høsten 1995 blir det funnet noen herreklær, ikke langt fra kaien der bilen med blodsporene stod på siktedes hjemsted på Karmøy. Tre bukser og ei jakke blir funnet delvis nedgravd. På jakka og på to av buksene er det noen store flekker. Politiet blir varslet og klærne hentes i begynnelsen av desember. I januar 1996 blir klærne sendt til Rettsmedisinsk institutt for undersøkelser. Analysen av klærne gir ikke blodfunn med datidens teknologi. Det blir derimot funnet tre hår, men disse blir ikke undersøkt. Et av hårene hadde rot.

Denne joggebuksa blir funnet delvis nedgravd sent på høsten 1995 i nærheten av der den Birgitte Tengs-siktede mannen bodde på den tiden. Foto: Grete Strømme

Klærne blir senere omtalt av etterforskningsleder Ståle Finsal i en rapport til statsadvokat Harald Grønlien datert 27. mars 1998. Finsal mente da at klærne ikke var av interesse ettersom de ble funnet flere mil fra åstedet:

«Klærne var tilsmusset av vegetasjonsrester og bar tydelig preg av å ha ligget lenge ute (var begynt å råtne). De ble rutinemessig undersøkt, men intet mistenkelig ble funnet under undersøkelsen. (...) De ble funnet XX (NRK har fjernet tallet) mil fra åstedet, og vurderes ikke å være av interesse for saken».

Denne buksen blir funnet delvis nedgravd sent på høsten 1995 i nærheten av der den Birgitte Tengs-siktede mannen bodde på den tiden. Foto: Grete Strømme

I 2006 representerte Grete Strømme fetteren til Birgitte Tengs. I januar dette året var hun på politihuset i Haugesund i flere uker for å gå gjennom beslagene og funnene som var gjort i saken. Hun oppdaget klærne og tok bilder av dem. I juni samme år begjærte hun klærne utlevert fordi hun ville DNA-teste dem, men fikk ikke lov.

Både klærne og blodfunnet blir omtalt i Bjørn Olav Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte Tengs?»

Politiet vil ikke svare

NRK har stilt politiet en rekke spørsmål om hva som ble gjort av tekniske undersøkelser av bilen og klærne i 1995 og 1996. NRK har også ønsket å vite om det er gjort nye funn ved hjelp av ny teknologi eller om prøvene fra bilen eller klærne er undersøkt på ny ettersom de ble funnet nær siktedes hjemsted. Men det ønsker politiet ikke å gi svar på.

– Politiet får en del spørsmål knyttet til detaljer fra etterforskningen. Vi ønsker ikke å gå inn på resultater av konkrete undersøkelser, eller kommentere alle etterforskningsskritt som er gjort, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Soma opplyser likevel at politiet ser på etterforskningen som ble gjort da drapet skjedde.

– Vi driver med avhør av nye vitner og vi ser på eksisterende etterforskningsdokumenter og opplysninger som allerede ligger i saken. Vi planlegger nytt avhør av siktede, og det er en viktig oppgave i etterforskningen fremover.

NRK presiserer at den drapssiktede mannen fra Karmøy nekter straffskyld for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er varetektsfengslet i fire uker fram til fredag 1. oktober.