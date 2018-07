– For alle som ønsker mer klimavennlig mat, er det bra at smutthullet er stengt, sier Nina Sundquist, direktør i Matmerk, som står bak Nyt Norge-merket.

Smutthullet hun snakker om, er tollreglene som gjorde det attraktivt å importere hel spekeskinke fra for eksempel Spania til Norge, for så å sende den ut igjen for skjæring og pakking, og til slutt tilbake til Norge igjen. Praksisen skapte tilnavnet eksosskinke.

I fjor gikk Norge og EU på ny gjennom vilkåra for handel med landbruksprodukter – altså stort sett mat – på nytt. En av endringene er at den tollfrie importen av ferdig skinke økes med 200 tonn. Den nye kvoten blir totalt 800 tonn.

Skinkeskiver får være med i kvoten

I tillegg blir oppskåret skinke inkludert i kvoten. Slik var det ikke før. «Direkte import av skåret skinke vil redusere transporten», skreiv regjeringa da den såkalte artikkel 19-avtalen med EU var oppe i Stortinget.

Nå er det bestemt at den nye avtalen gjelder fra og med oktober. Det kunngjorde Landbruks- og matdepartementet nylig.

Nina Sundquist, direktør i Matmerk. Foto: Caroline Roka

Sundquist mener endringene er bra for norske forbrukere.

– Alle ønsker mangfold i butikkene, også vi som velger norsk mat først. Jeg tror ikke spansk skinke forsvinner, for endringene åpner for mer importert kjøtt, men i et samfunnsperspektiv er det bra. Vi slipper spekeskinke som har reist fram og tilbake i hele Europa, sier hun.

Mener norsk skinke er mest klimavennlig

Sundquist tror vi ofte ikke er klar over hva slags reise mye av maten vår har vært ute på. Debatten om eksosskinka i 2014 underbygger det, mener hun. For mange av oss var skinkas Europa-reise overraskende.

– Slik kunnskap sitter ikke fremst i pannebrasken. Vi vil ikke snakke ned utenlandske varer, men snakke opp det vi er for. Og det aller mest klimavennlige vi kan gjøre, er selvfølgelig å spise norsk spekeskinke, sier hun.

Sundquist er imidlertid usikker på om endringene bedrer betingelsene for norske skinkeprodusenter. Den tollfrie importen blir jo ikke mindre, men litt større.

– Det er for tidlig å si nå, sier hun.