Natt til mandag fikk politiet melding fra et vekterselskap om et pågående innbrudd i lokalene til Stavanger Foto.

Kamerautstyr til en verdi av 700.000 kroner ble stjålet.

Politiet rykket umiddelbart ut, men tyvene hadde forlatt åstedet før politiet kom frem. Søk i området rundt gav ikke resultat.

Overvåkningsbilder fra lokalene viser to mørkkledde og maskerte personer. Det er sannsynlig at de tok seg inn via inngangspartiet.

Dette var knust da politiet kom til åstedet.

– Innbruddet fremstår profesjonelt og planlagt, da de fikk med seg noen av de mest kostbare produktene i butikken, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen.

Det skal være snakk om blant annet flere dyre Leica kamerahus.

Det knuste inngangspartiet til Stavanger Foto i Hillevåg bydel i Stavanger. Foto: Politiet

Bil rygget inn i butikken i 2020

Daglig leder Arnt Ove Jøssang i Stavanger Foto er enig med politiet i at tyveriet virket målretta.

Han sier det ikke er første gang de har opplevd innbrudd.

– For fire år siden hadde vi en lignende sak der kamerautstyr ble stjålet, sier han.

I 2020 rygget en bil inn i butikken. Nå har Stavanger Foto hatt nok et innbrudd. Foto: Einar Espeland

Jøssang sier de klarer seg godt selv om kamerautstyret ble stjålet.

Men:

– Du blir irritert over alt arbeidet som følger med. Det er mye som blir ødelagt og som skal fikses opp i, sier han.

Selv om tyveriet skjedde på natten klarte de å fikse opp butikken til åpning klokka 09 mandag morgen.

– Vi har ikke holdt stengt et eneste minutt, sier Jøssang.

Etter at butikken har opplevd innbrudd for tredje gang. I 2016 så rygget det også en bil inn i fotobutikken.

Politiet ber om tips

Det er gjennomført åstedsundersøkelse på stedet, men politiet har foreløpig få spor å gå etter.

– Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken. Vi ber nå publikum om hjelp. De som har opplysninger om mistenkelig aktivitet rundt Stavanger Foto i løpet av natt til mandag, eller i dagene før bes kontakte politiet, sier politiadvokat Bertelsen.