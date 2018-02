Sauebønder vil ha bedre betalt – vil selge kjøttet sjøl

– Når den beste varen er tilgjengelig om høsten, faller prisene for sauebøndene. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Lise Vistnes.

39 bønder i Rogaland har nå stifta et samvirke for direktesalg av lammekjøtt. Ved å selge til restauranter, storkjøkken og forbrukere kan de få bedre betalt, tror de.

De siste åra har det vært store overskudd av saue- og lammekjøtt. Det har gjort at bonden får mindre betalt. Dette får Ryfylke-bøndene til å frykte at flere vil droppe fjellbeite for sauene framover.

– Prisen er høyere gjennom sommeren, men stuper når lamma kommer ned fra fjellet. Det lønner seg å fôre sauene med kraftfôr på innmarksbeite. Sauebønder som tar arbeidet med å ta sauene sine til fjells, får mindre betalt, sier Vistnes.

Lise Vistnes. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

De fleste norske lam leveres til et slakteri, ofte Nortura, som er den største aktøren. Bonden får betalt per kilo. Tilbud, etterspørsel og markedsregulering bestemmer prisen. Kjøttet ender som ulike merkevarer i dagligvarekjedene, og bonden ser ikke mer til det.

Vistnes og de andre sauebøndene i Ryfylke kan levere inntil 2500 lam gjennom samvirket, og nå starter jobben med å skaffe kjøpere. De kan imidlertid ikke dele opp og pakke i porsjonspakker, og er avhengige av kjøpere som vil ha hele lam. Gjerne mange i slengen.

– Restaurantene vi har vært i kontakt med, er interesserte i et lokalt og reint naturprodukt. Det har vært smil og stor interesse, sier Vistnes.

Samvirket Fjellam frå Ryfylke består av 39 sauebønder, som har forplikta seg til å levere inntil 2500 lam høsten 2018. Samvirket har blitt enige om flere regler for kjøttet, blant annet hvilket geografisk område sauene skal beite i, at beitet skal vare i minst åtte uker og at lamma ikke skal medisineres når de kommer tilbake fra beite. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Ingen har tall som viser hvor mye nordmenn kjøper direkte fra matprodusentene, men det er sannsynlig at det øker. Bondens marked, som har flere årlige utsalg i flere norske byer, har nemlig økt omsetninga hvert år siden oppstarten i 2003.

Ikke alt er kjøtt eller kjøttprodukter, men kjøttet utgjør en stor andel.

Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked. Foto: Bondens marked

– Nordmenn har blitt mer og mer opptatt av hva de spiser. De er mer interessert i hvordan dyra har hatt det før de ligger på tallerkenen, sier Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked.

Laster Highcharts-innhold

I tillegg har flere bønder fått øynene opp for direktesalg, sier Gjertsen.

– I volum og verdi er vi små, men vi bidrar med en vesentlig merinntekt til deres gårdsbruk. Stadig flere bønder ser at dette er et spennende marked, sier hun.

Bondens marked Ekspandér faktaboks Etablert i Norge i 2003 etter modell fra det internasjonale konseptet Farmers Market.

Organiserer markeder, én eller flere ganger i året, på ei lang rekke steder i Norge.

På markedene selges kjøtt og kjøttprodukter og frukt, grønnsaker og produkter av dette, enten direkte fra bonden eller firmaet som lager produktet.

Bondens marked er et beskytta merke som er eid og kontrollert av Stiftelsen Bondens marked Norge. Det er bare markedene som har inngått avtale og forplikta seg til å følge reglene som har rett til å bruke navn og logo.

Stifterne er Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Oikos – Økologisk Norge. (Kilde: Bondens marked)

Å ta sauene til fjellbeite er litt mer krevende mange steder, men en tradisjon en må ta vare på, ifølge Lise Vistnes. Hvis fallende priser gjør at færre gidder å ha sau, får det store konsekvenser, mener hun.

– For både bosetting i bygdene, størrelse på bruk og tradisjoner. Hvis ikke prisene endrer seg, vil vi se endringer i norsk landbruk som er ugjenkallelige og veldig alvorlige, sier hun.