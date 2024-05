Odd ute av cupen etter 4-5-tap for Sandnes Ulf: – Fullstendig kokos

Saken kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Odd ble slått ut av fotball-NM etter et 4-5 tap mot Sandnes Ulf.

Kampen hadde fem scoringer før pause, med Sandnes Ulf i ledelsen 3-2.

Vajebah Sakor scoret det femte målet for Sandnes Ulf etter 71 minutter.

Faniel Tewelde og Mihajlo Ivancevic scoret to ganger hver for Odd.

Odd er det sjuende eliteserielaget som er slått ut av cupen.

Odd er det sjuende eliteserielaget som er slått ut av cupen.

Andre lag som er slått ut inkluderer Sandefjord, Haugesund, Bodø/Glimt, Rosenborg, Brann og Kristiansund.

Odd tok ledelsen i en kamp som inneholdt fem scoringer før pause. 1.-divisjonslaget Sandnes Ulf ledet da 3-2, og i annen omgang fortsatte de lyseblå å score. Etter 71 minutter la Vajebah Sakor på til 5–3 for hjemmelaget.

NRK-ekspert Aleksander Schau. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Målrushet fikk NRK-ekspert Alexander Schau til å reagere.

– Det er fullstendig kokos og revning av alt som er normal oppførsel i en fotballkamp. ingen kan forsvare seg, og alle kan score. Her kan du faktisk holde pusten mellom hvert mål og ikke svime av, sa Schau på statskanalens cupsending.

Sjuende eliteserielaget ute av cupen

Og lagene var ikke ferdige der. Ti minutter før slutt reduserte Faniel Tewelde med sin andre scoring for dagen.

Også Mihajlo Ivancevic nettet to ganger for Skiensklubben. For Sandnes Ulf scoret Daniel Braut, Jarmund Kvernstuen (to) og Andreas Nyhagen i tillegg til Sakor.

Odd ble det sjuende eliteserielaget til å ryke ut av cupen. Sandefjord og Haugesund røk ut i 1. runde, mens Bodø/Glimt, Rosenborg, Brann og Kristiansund tapte sine kamper onsdag.

Hødd utlignet til 1–1 ti minutter etter et flott langskudd fra Martin Håheim-Elveseter i hjemmekampen mot Molde, men Sondre Granaas og Emil Breivik sørget for seier til gjestene.

Regjerende mester Molde gikk videre med 3–1 over Hødd, mens Viking knuste Tromsdalen 4–0. Strømsgodset tok seg videre med 4-0-seier over eliteseriekollega Kristiansund.