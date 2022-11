I Tina Jørgensen-saken har politiet nå sendt sin innstilling til statsadvokaten, melder Sør-Vest politidistrikt.

Det betyr at de er ferdige med etterforskningen.

– De pårørende er orientert om vår innstilling, men vi ønsker ikke å kommentere innholdet i den. Bakgrunnen er at det nå er opp til statsadvokaten å gjøre sin vurdering før riksadvokaten tar en endelig avgjørelse, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i pressemeldingen.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Odin Omland / NRK

NRK får bekreftet at politiet vil henlegge saken. Det var VG som meldte dette først.

Advokat Stian Kristensen forvarer mannen som er siktet for drapet.

– Først og fremst er klienten min lettet. Det er som forventet, for det har aldri vært grunnlag for å sikte eller tiltale ham i denne saken, sier han til NRK.

Advokat Stian Kristensen. Foto: Odin Omland / NRK

Familien vil avvente

NRK har vært i kontakt med Torunn Austdal Rasmussen, som er moren til Tina Jørgensen. Hun sier hun ikke ønsker å uttale seg.

Bistandsadvokat Kjersti Jæger vil også vente med å kommentere saken.

– Saken skal vurderes hos statsadvokaten og eventuelt videre til riksadvokat, så får vi avvente hva som skjer. Vi har hatt en god dialog med politiet gjennom etterforskningen, sier hun til NRK.

Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000. Da hadde hun vært savnet siden en bytur i Stavanger en måned tidligere.

I september i fjor offentliggjorde politiet at en mann i 50-årene hadde status som mistenkt i saken. Han ble senere siktet i saken.

Samme mann er også tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Bevis ble kastet

I Tengs-saken har DNA-bevis vært avgjørende for at politiet har kunnet etterforske drapet videre. Politiet mangler derimot bevismateriale i Tina-saken, fordi dette ble kastet.

– Vi skulle gjerne hatt det beslaget som ble kastet, for det er jo klart at det er utvikling i teknologien. Men vi er usikre på om det ville ha ført til at vi kunne fått DNA ut av det i dag, uttalte politiinspektør Malmin til NRK i fjor.