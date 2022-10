1. september 2021 ble mannen arrestert på ferie på Sørlandet. Han ble da siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

I august i år ble han også siktet for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Den 52 år gamle mannen fra Karmøy er nå tiltalt i Tengs-saken. Det får NRK bekreftet mandag formiddag.

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient er varslet om tiltalen. Dette var en beskjed han tok veldig tungt, han ble veldig lei seg. Han har levd 13 måneder i usikkerhet om hva som kommer til å skje med livet hans videre. Det er en viss lettelse å få en avklaring, men han er skuffet og lei seg, sier forsvarer Stian Kristensen til NRK.

Rettssaken kan bli utsatt

Forsvareren sier den tiltalte mannen bruker sterke ord om avgjørelsen fra Riksadvokaten.

– Han bruker ord som «mareritt» og «justismord», og er tydelig preget.

Kristensen de nå vil jobbe videre slik at de er klare til rettssaken.

– Så må vi se om saken kan starte 31. oktober eller 14. november.

I en pressemelding skriver Rogaland statsadvokatembeter at de nærmeste pårørende til tiltalte er orientert.

Ifølge tiltalebeslutningen gjelder tiltalen straffelovens paragraf 233 annet ledd, for å ha forvoldt en annens død, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene fra Karmøy som siktet for drapet.

Rettssaken er forhåndsberammet og skal ha oppstart i Haugaland tingrett i Haugesund. Den kan tidligst starte 31. oktober.

Mandag formiddag er forsvarer Stian Kristensen på plass i Åna fengsel, der klienten hans får avgjørelsen fra Riksadvokaten. Foto: Odin Omland / NRK

I 1997 ble fetteren til Birgitte Tengs dømt for drapet. Fetteren ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak.

Fetteren er nå ett skritt nærmere frikjennelse. Samtidig stevner han staten, og krever erstatning.

Mandag melder Riksadvokaten at de beklager til fetteren.

– Det er tatt ut tiltale og saken skal føres for retten i høst. Riksadvokaten finner det derfor ikke riktig å kommentere saken ytterligere, ut over at en beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført, opplyser de til NRK.

John Christian Elden er bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs. Han skriver i en SMS til NRK at foreldrene tar tiltalen til etterretning.

– De vil nøye høre gjennom bevisførselen i retten for å se om den påvirker deres oppfatning av saken. De vet av erfaring i denne saken at en tiltale i seg selv ikke løser saken, skriver Elden.

Ingen egen tiltalepost for voldtekt

Konstitutert statsadvokat Thale Thomseth sier det er en omfattende tiltale.

– Han er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter, og bakgrunnen for det er blant annet at det ble brukt massiv vold som må ha pågått over noe tid, og at Birgitte ble utsatt for et seksuelt overgrep. Men det er ikke tatt ut en egen tiltalepost for voldtekt.

Konstitutert statsadvokat Thale Thomseth. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Thomseth ønsker ikke å gå i detalj om årsaken til dette.

– Det må vi nesten komme tilbake til. Det er en juridisk teknikalitet. Det er tatt inn seksuelt overgrep i tiltalen, sier hun.

Statsadvokaten sier hun forstår den vanskelige situasjonen fetteren og familien hans har stått i over flere år.

– Fetteren er frikjent for straffekravet og har vært utenfor mistanke i en årrekke. Politiet har tidligere gått ut offentlig og gitt uttrykk for at de har stor forståelse for at fetteren og ikke minst hans familie har stått i en vanskelig situasjon i mange år, ikke minst på grunn av erstatningskravet. Tidligere riksadvokat Busch har også for kort tid siden sagt at det er all grunn til å beklage og vi stiller oss selvfølgelig bak det.

– Hvor viktig blir DNA-bevis i saken?

– Det blir helt sentralt i denne saken.

Ferdig etterforsket i sommer

Politiet sendte sin innstilling til statsadvokaten 29. august, og var da ferdig med sin etterforskning av Tengs-saken.

Politiet har i flere bolker drevet med hemmelig etterforskning av den nå tiltalte mannen. Det kan ha involvert telefonavlytting eller infiltrering av miljø mannen var en del av.

Dette er den tiltalte 52-åringen fra Karmøy. Politiet har i flere perioder drevet med hemmelig etterforskning av mannen. Foto: Privat

Politiadvokat Fredrik Martin Soma ville tidligere ikke kommentere til NRK hva den hemmelige etterforskningen har gått ut på eller hvor stor del den var av saken mot mannen.

Flere millioner filer

Også i etterforskningen av Jørgensen-saken har politiet brukt skjult etterforskning.

NRK har avdekket at politiet har 5,5 millioner filer – bilder, lyd, videoer og dokument – fra de to årene de drev den omfattende etterforskningen av mannen.

Stian Kristensen er forsvarer for den siktede mannen. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Forsvareren fortalte da NRK at politiet hadde skjult kamera installert rettet mot huset og parkeringsplassen til mannen.

– De overvåket telefonen og PC-en hans i noen perioder fra 2019 og frem til arrestasjonen i september i fjor, sa Kristensen.

I tillegg mistenker mannen at politiet flere ganger brukte skjulte agenter for å komme tett på ham ved å infiltrere miljøet han var en del av.

Politiet ville da ikke kommentere den skjulte etterforskningen eller bevisbildene før en eventuell rettssak.