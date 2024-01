Høsten 2019 steg Norges kanskje to mektigste personer om bord i en båt på Manhattan.

Daværende Equinor-sjef Eldar Sætre viste fram selskapets nye amerikanske havvind-satsing til statsminister Erna Solberg.

Daværende konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, og statsminister Erna Solberg på båttur i New York i 2019. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Men eventyret har latt vente på seg.

Inflasjon, renteøkninger og kostnadsøkninger har gjort at Equinor har tapt millioner av dollar på prosjektet – selv om ikke en eneste turbin har blitt satt opp i sjøen utenfor Long Island.

Equinor sin havvindsatsing i New York Ekspander/minimer faktaboks Opprinnelig tre prosjekt: Empire Wind 1 og 2 og Beacon Wind 1.

Skal ligge i havområdet utenfor New York.

Eier 50/50 sammen med BP.

Planen er at de tre prosjektene samlet skal gi strøm til nesten 2 millioner husstander (3.3 GW).

Inflasjon, forsinkelser i forsyningskjedene og rente- og kostnadsøkning har ført til problemer med lønnsomheten i prosjektene.

Equinor og BP søkte i fjor om å få reforhandlet avtalene, men fikk avslag av myndighetene i New York.

Equinor har skrevet ned verdien i prosjektene med cirka 3,1 milliarder kroner.

New York skal avholde en hurtigauksjon med søknadsfrist i slutten av januar. Kilde: Equinor

I går ble det kjent at Equinor og partneren BP trekker seg fra avtalen til det ene prosjektet selskapet er involvert i: Empire Wind 2.

– Dette var som forventet, sier Bård Rosef, som er aksjeanalytiker i investeringsbanken Pareto Securities.

Bård Rosef, aksjeanalytiker i Pareto Securities. Foto: PETTER ALNES BONESMO

Han mener dette ikke vil påvirke Equinor sin satsing på havvind i USA.

Ny budrunde

Allerede i januar vil New York holde en ny auksjon der selskaper kan by på Empire Wind 2 på nytt.

Og det vil Equinor gjøre – før eller siden, ifølge Rosef.

– Prosjektet kommer garantert til å bys inn på nytt, men om de «rekker» det nå eller tar neste auksjon er usikkert, sier han.

Equinor vil av konkurransehensyn ikke kommentere om de skal by i den pågående auksjonsrunden i New York. Samtidig opplyser selskapet at de nå skal «posisjonere seg»:

– Vi fortsetter arbeidet med vår havvind-portefølje på nordøstkysten på USA. Vi jobber hardere enn noen gang, sier Magnus Frantzen Eidsvold, som er pressetalsmann i Equinor.

Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsmann i Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

Grunnen til at avtalen knyttet til Empire Wind 2 ble skrotet nå, var for å unngå en kraftig økning i gebyret selskapene må betale for å avslutte kontrakten. Avtalen fra 2019 hadde videre ingen beskyttelse for inflasjon.

Nå kan heller selskapet by på en ny og mer lønnsom avtale.

Equinor har satt seg mål om å ha installert 12–16 GW fornybar kraft innen 2030. Dette målet står fast, understreker Eidsvold til NRK.

– Vi har en disiplinert og verdidrevet tilnærming til havvind og fornybart, og skal bygge en lønnsom virksomhet, sier han.

Vindturbiner i Øresund mellom København og Malmö. Foto: NTB

Milliardtap

Da avtalen om Empire Wind 2 ble inngått i 2019 var det ren Klondyke-stemning i bransjen. Rentene og kostnadene var lave, utsiktene lyse. Den danske havvind-giganten Ørsted hadde på et tidspunkt en mye høyere børsverdi enn Equinor.

Nå har Ørsted skrevet ned prosjektene sin i USA med 45 milliarder kroner og børsverdien til selskapet er en brøkdel. Equinor har skrevet ned sine amerikanske prosjekter med cirka 3,1 milliarder kroner.

Det er fortsatt trøbbel i havvind-bransjen, men analytiker Bård Rosef ser nå enkelte lyspunkter.

– Rentene har kraftig ned de siste par månedene, og vi har sett en positiv utvikling på kostnader. Balanseprisen (strømprisen prosjektet trenger for å gå i pluss) er lavere nå enn for bare 3–6 måneder siden. I Storbritannia fortsetter Ørsted med ett stort prosjekt som de sådde tvil om tidligere i år, mens Vattenfall har solgt en portefølje av utviklingsprosjekter for 1,2 milliarder dollar som gjør at de reverserer en nedskriving på 5,5 milliarder svenske kroner de gjorde så sent som i sommer, sier han.

Problemene i USA er ikke starten på slutten for havvind, understreker sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Dette er heller en forsinkelse hvor havvindselskapene vil se på ulike valg av løsninger, forbedring av teknologi og konsepter, sier hun.

– Vindkraft vil definitivt komme.