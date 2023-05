Forholdets alvor

Klageren har på nåværende tidspunkt oppholdt seg ulovlig i Norge i en periode på ca. 15 år. Han oppholder seg fremdeles ulovlig i Norge og har ikke innrettet seg etter vedtak og beslutninger fra utlendingsmyndighetene med tilhørende utreisefrister.

Dette utgjør et alvorlig brudd på utlendingsloven.

Utgangspunkter

Hvis utvisningssaken berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Selv om hensynet til barnet taler mot utvisning, kan andre hensyn være så tunge at man etter en samlet vurdering kommer til at UDIs vedtak må opprettholdes.

Klageren har begått meget alvorlige brudd på utlendingsloven. I denne saken er det et utgangspunkt for forholdsmessighetsvurderingen at barna må utsettes for uvanlig store belastninger for at utvisning skal være uforholdsmessig.

Barnas situasjon

UNE legger til grunn for vurderingen at det vil finne sted en familiesplittelse mellom klageren og barna i utvisningsperioden på to år (...) UNE mener ikke at det beste for barna vil være at klageren ikke utvises. Likevel mener UNE at barna ikke vil bli utsatt for uvanlig store belastninger.

Konsekvenser

Klageren kan ikke reise tilbake til Norge og Schengen-området så lenge innreiseforbudet gjelder. Å bryte innreiseforbudet er straffbart (...) Dersom klageren ikke forlater landet kan politiet føre klageren ut av Norge.

UNE har sendt vedtaket til Sør-Vest politidistrikt for oppfølging (...) Utreisefristen er oversittet og klageren oppholder seg ulovlig i Norge. Tidligere vedtak kan derfor iverksettes uten varsel.