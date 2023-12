– Denne appen gjør livet deres til et helvete, sier «Jan».

Han har en datter i tenårene som er alvorlig syk med spiseforstyrrelsen anoreksi. De siste ukene har hun også vært suicidal.

NRK har tidligere skrevet en sak om algoritmene til den populære videodeletjenesten TikTok, som kan føre til at flere unge havner ned i et mørkt kaninhull på appen.

I saken svarer TikTok at påstandene fra nye rapporter gjort av Amnesty ikke avspeiler grunnleggende fakta om plattformen deres. De skriver også at de ikke kan kommentere spekulasjoner som blir fremstilt, uten bevis.

Svaret får «Jan» til å reagere.

– Det tar fem minutter å få opp videoer som handler om å bli tynn, være anorektisk, selvskading og selvmord, forteller han.

Mannen i denne saken heter egentlig ikke «Jan». Hans identitet er kjent for NRK, men den er skjult i denne saken av hensyn til han og hans familie.

Datteren har hatt appen over en lang periode.

– Først gikk det mye i dansing, og hun var med på det kjøret. Da var det egentlig bare koselig, forteller «Jan».

Men de siste årene har hun republisert flere videoer som omhandler mentale sykdommer, selvskading og selvmord.

– Det er ofte veldig subtilt, men man forstår raskt at den omhandler selvskading og selvmord, forteller «Jan».

Han knytter ikke opp datterens sykdom direkte mot TikTok, men han tror ikke appen gjør situasjonen bedre.

– Jeg er sikker på at man påvirkes av å få opp videoer som dette om man er deprimert og har selvmordstanker. Det er en runddans fordi det er syke folk som legger ut, og de får anerkjennelser av folk som er minst like syke.

Forsker bekrefter sammenheng

Forsker ved Universitetet i Oslo, Anita Tørmoen, bekrefter en sammenheng mellom tid brukt på sosiale medier og selvskading.

I en ny artikkel i Scientific reports, har hun og fire andre forskere undersøkt medievanene til 13.000 ungdommer i Norge.

– Artikkelen viser at barn og unge som bruker sosiale medier i over tre timer om dagen, har nesten tre ganger høyere sannsynlighet for å drive med selvskading, forteller Tørmoen.

Denne sammenhengen holder seg også når ungdommenes andre plager blir tatt i betraktning, forteller hun.

– Dette tyder på at det er noe ved sosial mediebruk som kan være uheldig. Sen innsovning, men også mobbing på sosiale medier er viktige spor å undersøke nærmere.

Hun tror også at ungdom blir påvirket, og kan få idéer, gjennom sosiale medier.

– Man kan bli overbevist om at selvskading kan være en løsning på situasjoner man står i, eller som kan redusere følelser som er vanskelig, sier hun og legger til:

– Oppmerksomhet, likerklikk man får av å dele sitt eget strev eller å kommentere og anerkjenne andres strev kan skape tilhørighet og aksept, men også være viktige faktorer for økningen av selvskading vi ser nå.

Tørmoen har tidligere forsket på andel norske ungdommer som driver med selvskading. Den viste at 16 prosent av norsk ungdom på ungdomsskole og første trinn på videregående sier at de en eller annen gang har drevet med selvskading.

Har du behov for å snakke med noen?

For 15 år siden var tallet på omtrent 4 prosent.

NRK har presentert kommunikasjonssjefen for TikTok i Norden, Parisa Khosravi, for uttalelsene i denne saken. Hun skriver i en e-post at:

– Å holde brukerne av plattformen trygge er viktig for oss. Derfor har vi, i tillegg til våre retningslinjer, flere verktøy på plass for yngre brukere. Dette inkluderer blant annet begrensning av skjermtid, familiesammenkobling, filterinnstillinger til «For You-feed» og en refresh-funksjon til «For You-feed».

– Et enormt dilemma

Gjennom appen får «Jan» små glimt av hvordan sinnstilstanden til datteren utvikler seg.

– Man kan jo si at vi burde ta fra henne telefonen, men det kan man ikke gjøre med en tenåring. De mister vennene sine fordi alle kommuniserer på ulike apper. Det er til syvende og sist venner og familie som skal trekke dem tilbake til en normal situasjon.

Foreldre kan heller ikke kreve innsyn i alt barna driver med, mener «Jan».

– Hun har rett på privatlivet sitt hun også. Det er et kjempestort dilemma. Situasjonen er mye større enn TikTok. Vi er totalt maktesløse når det gjelder våre barn og sosiale medier.

Nå håper han TikTok vil gjøre mer for å moderere innholdet på plattformen.

– De klarer å moderere innhold fra krig og seksuelt lada innhold. Det virker ikke som dette er så høyt på prioriteringslista. Vi trenger regulering, og det raskt. TikTok må ta ansvar for dette selv.

Krever aldersgrense

Forsker Anita Tørmoen er bekymret over utviklingen. Samtidig vil hun ikke skape et fiendebilde av all sosial mediebruk.

– Det er mer å finne ut hva som er skadelig og for hvem. Om man ikke kan kontrollere eller stoppe dette, vil det være vel så viktig at vi er i dialog med unge som er på disse plattformene, og utvikler gode omgangsformer.

I 2020 ble en ny guide, kalt #chatsafe, lansert på nett.

– Vi er opptatte av å få intensivert og få disse gode veilederne ut til ungdom gjennom drypp i sosiale medier og chatsafe, sier Tørmoen.

I 2020 ble en ny guide, kalt #chatsafe, lansert på nett.

Slutt å følge eller blokker en person eller konto.

Rapporter innlegg du tror kan være skadelig. #Chatsafe sine topp 10 tips 3. Vis til hjelpe­tjenester Del lenker til hjelpetjenester når du kommuniserer om selvmord på internett. Eksempler på slike tjenester er Mental Helse Ungdom, Mental Helse, Helse Norge, Rådet for psykisk helse. #Chatsafe sine topp 10 tips 4. Vær varsom med fram­stilling Unngå å bruke ord som får selvmord til å virke glamorøst, romantisk eller tiltrekkende. Ikke bruk fordømmende språk som forsterker myter, stigma og stereotyper. #Chatsafe sine topp 10 tips 5. Oppfordre andre til å søke hjelp Når du deler din egen historie, kan det være nyttig å fremheve de delene av erfaringene dine som viser viktigheten av å søke hjelp på et tidlig tidspunkt. Fremhev også meldinger som reduserer stigma og fremmer håp og bedring. #Chatsafe sine topp 10 tips 6. Trigger warning Vurder å inkludere et spesifikt innhold eller en «trigger warning» som et forvarsel før innholdet ditt er synlig for andre. #Chatsafe sine topp 10 tips 7. Spar på detaljene Ikke legg ut eller del detaljert informasjon eller bilder om selvmord, selvmordsforsøk, metoder, sted for selvmord eller bilder av personen som virker opprørt. #Chatsafe sine topp 10 tips 8. Ikke spekuler Legg kun ut eller del nøyaktig informasjon, og prøv å ikke spekulere eller gjenta innlegg. #Chatsafe sine topp 10 tips 9. Tenk deg om før du svarer Før du svarer noen som kan være i fare for å ta selvmord, må du tenke deg om og huske at det er ok å ikke svare. Du er ikke alene, og hvis du ikke føler deg komfortabel med å svare, kan du snakke med en pålitelig person eller fagperson, eller rapportere innholdet på den sosiale medieplattformen du bruker. #Chatsafe sine topp 10 tips 10. Vær åpen Hvis du føler deg komfortabel med å svare noen som kan være i fare for å ta selvmord, kan du kontakte dem privat, anerkjenne deres følelser og fortelle hvorfor du er bekymret. Husk at det er ok å spørre om han eller hun tenker på selvmord. Om personen er i umiddelbar fare for selvmord, skal du kontakte nødetatene (113) og et familiemedlem eller en pålitelig venn. Forrige kort Neste kort

Partileder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, ønsker å begrense de unges tilgang til sosiale medier.

– Vi er nødt til å innføre krav om foreldresamtykke med BankID som gjør at barn under 16 år må få tillatelse fra foreldre for å åpne kontoer på sosiale medier.

Hun har, sammen med Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad, sendt inn et representantforslag til Stortinget.

Følgende forslag har blitt fremmet av Olaug Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad: Stortinget ber regjeringen snarest fremme et forslag om en reell 13-årsgrense for sosiale medier med krav om registrering og innlogging med BankID eller tilsvarende løsninger. Stortinget ber regjeringen snarest fremme et forslag om foreldresamtykke, der foreldrene må bruke BankID eller tilsvarende løsninger for å åpne kontoer på sosiale medier for barn under 16 år.

– Dette er enkle grep for oss, som gjør at politikere kan bidra til at ungdom unngår å bli eksponert for innhold som gjør at de blir syke og får lavt selvbilde, i like stor grad som nå.