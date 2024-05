Baneheia: Forsvarerne sår tvil om DNA-treffene

En britisk DNA-ekspert er uenig med to av konklusjonene til senioringeniørene Eirik Natås Hanssen og Gro Bjørnstad ved avdeling for rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus.

I retten mandag gikk de gjennom de nye DNA-analysene i Baneheia-saken.

De to sakkyndige har analysert DNA-prøver fra ulike steder på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen (10) som, ifølge påtalemyndigheten, kan være forenelig med at Jan Helge Andersen har utsatt henne for seksuelle overgrep.

Jan Helge Andersen er tidligere dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, og står nå tiltalt også for å ha drept Lena etter at Viggo Kristiansen er frikjent i saken.

Oppsummert fortalte rettsmedisinerne at flere av prøvene fra Lena er sammenfallene med DNA-profilen til Jan Helge Andersen, mens ingen av dem sammenfaller med profilen til Viggo Kristiansen.

De sakkyndige erkjente at det for flere av prøvene handler om små mengder biologisk materiale som er funnet.

Flere resultater under terskelverdiene

Celine Krogh Fornes, en av forsvarerne til Jan Helge Andersen, brukte mye tid til å stille spørsmål ved robustheten til analyseresultatene. Blant annet var hun opptatt av mengden DNA i resultatene.

Celine Krogh Fornes prøver sammen med forsvarerkollega Svein Holden å si tvil om betydningen av de nye DNA-funnene for drapstiltalen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I alt er 62 sporprøver fra Lena analysert. I seks av prøvene ble det påvist DNA-treff fra Andersen.

Eirik Natås Hanssen opplyste at resultatene fra bare to av prøvene lå over terskelverdiene som de normalt analyserer.

Dette gjaldt en topp som tilhørte Lena, og fra en prøve på trusa hennes. Én tredje prøve lå like under terskelverdien.

Fikk ikke vise tabell

Forsvarerne ønsket i retten mandag å presentere en tabell de har laget. Her har de sammenstilt resultater fra DNA-prøvene, og mener de har funnet noe som ikke sammenfaller med Jan Helge Andersens profil, men derimot med Viggo Kristiansens profil.

Det ble en del diskusjon i retten om verdien av dette dokumentet, og om det kunne legges fram.

Etter at dommerne hadde diskutert seg imellom på bakrommet ble konklusjonen at selve tabellen ikke kunne presenteres, men at forsvarerne kunne stille de sakkyndige spørsmål om innholdet.

På spørsmål fra forsvarerne svarte Eirik Natås Hanssen at man må se på helheten av et DNA-resultat, og da mener de sakkyndige at det ikke er spor av Viggo Kristiansen på noen av jentene.

– Man kan ikke brekke ned disse resultatene til én og én markør. Derfor har vi kommet til den konklusjonen vi presenterer her, svarer sakkyndig Eirik Natås Hanssen.

Uenig i to av konklusjonene

Poenget til de sakkyndige er at de tallene i analysene som kan stemmer med Viggo Kristiansen handler om så få markører at de like gjerne kan gjelde en stor del av den mannlige befolkningen.

– Så dette forteller i realiteten ikke noe, ifølge rettsmedisinerne.

I retten vitnet også den britiske DNA-eksperten Jonathan Paul Whitaker. Han var et sentralt vitne i rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Whitaker jobber som konsulent innen rettsmedisin, og han har fått oppdraget fra forsvarerne til Jan Helge Andersen.

Den britiske DNA-eksperten Jonathan Whitaker. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Bare DNA fra en enkeltstående kilde kan evalueres statistisk. Når det er en blandingsprofil, blir den statistiske vurderingen veldig kompleks i de fleste tilfeller, sier Whitaker.

Han sier videre at små mengder DNA betyr høy risiko for å si noe om antall bidragsytere.

For tre av prøvene er Whitaker enig med konklusjonene fra de sakkyndige om at kilden må være Jan Helge Andersen.

For to andre prøver mener han derimot å se tegn på at dette er blandingsprofiler.