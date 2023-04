For første gang siden krigen forsvant KrF under sperregrensen under valget i 2021. Der har partiet blitt liggende siden.

Oppslutningen er heller ikke spesielt høy foran det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Da fristen for å melde inn lister gikk ut 31. mars, stilte partiet lister i 202 kommuner og sju felleslister. Det er 22 kommuner færre enn ved forrige kommunevalg, og KrF er det partiet som er mest i tilbakegang.

BEKYMRET: Bollestad har mye å tenke på før høstens kommunevalg. Det betyr at det i 154 norske kommuner ikke vil være egne lister fra KrF i stemmeboksen når kommunevalget holdes 11. september. Her fra Stortingets spørretime i januar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Har flere krevende år bak seg

Det har vært flere krevende år for KrF, noe også Bollestad la vekt på.

I 2018 ville daværende partileder Knut Arild Hareide at KrF skulle samarbeide med rødgrønn side, men gikk av da han tapte retningsvalget.

Arvtageren Kjell Ingolf Ropstad gikk av rett før valget i 2021 etter avsløringer av pendlerboligrot.

Nå er det Olaug Bollestad som har ansvaret for å få KrF-skuta på rett kjøl igjen.

På NRKs meningsmåling i februar, fikk partiet bare støtte fra 3,5 prosent av velgerne.

Partibarometer februar Hva ville du stemt om det var stortingsvalg? Sammenlignet med januar. Parti Oppslutning Endring 33,4% Høyre H +12,8 16,6% Arbeiderpartiet AP −8,4 14,6% Sosialistisk Venstreparti SV +3,3 10,8% Rødt R +3,9 8,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −1,5 5,5% Venstre V +0,6 3,8% Fremskrittspartiet FRP −1,3 2,2% Kristelig Folkeparti KRF +0,2 1,3% Senterpartiet SP −5,8 1,2% Pensjonistpartiet PP −3,6 0,9% Andre Andre −0,8 597 intervjuer gjort i perioden 14.3.23–20.3.23. Feilmarginer fra 0,9–5 pp. Kilde: Norstat for NRK og Adresseavisen

KLAR: Det var en opplagt partileder som ankom landsmøtet fredag formiddag. Bollestad er klar til å ta opp kampen om velgernes stemmer under høstens lokalvalg. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Vil fortsette som sentrumsparti

Tradisjonelle saker som familie, skole og eldreomsorg, men også kjernekraft, strømkrise og grunnrente er blant de mange temaene som skal diskuteres under landsmøtet.

Bollestad sier KrF fortsatt skal være et kristendemokratisk sentrumsparti som er forankret i de samme verdiene som da partiet ble stiftet for 90 år siden.

Nestledervalg

Valg om ny nestleder er den store posten på landsmøtet lørdag. Valgkomiteen har innstilt på Ida Lindtveit Røse. Hun er fra Oppegård i Viken, og er tidligere KrFU-leder.

Røse har meldt at hun ønsker å utvikle en ny politikk, styrke organisasjonen og sikre ny rekruttering for å få fart på KrF igjen.

Før landsmøtet ble det kjent at Lossius også seiler inn som kandidat for nestledervervet i KrF. Det er ventet at nettopp abortspørsmålet, og følgende verdispørsmål, kan bli vesentlig i valget av ny nestleder.