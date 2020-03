– Universitetet er stengt. Eksamen er utsatt på ubestemt tid. Mange er usikre på hva de skal gjøre, sier Helgø. Han studerer ved CBS, Copenhagen Business School.

Ved flere av utdanningene ved CBS er studieåret oppdelt i «quarters», med fire eksamener i året.

For Helgø betyr det at eksamen i mars er avlyst. Når det blir eksamen vet han ikke.

– Jeg er spent på hva som skjer utover i semesteret, men jeg tror de kommer til å finne ut av det.

Likevel setter han seg på flyet hjem ettermiddag. Helgø ble skremt da han så bilder på sosiale medier etter pressekonferansen med Danmarks statsminister Mette Frederiksen i går kveld.

– Selv om hun sa at det ikke var noen matkrise, så vi bilder fra butikker som var helt ribbet for mat, sier Helgø.

Han tenker også på at flyplasser kan bli stengt etter hvert.

Må selv avgjøre

Forrige studieår 2018/19 var det nær 16.000 norske gradsstudenter i utlandet. Av disse studerte over 2300 i Danmark.

Nå blir mange sittende på studenthyblene sine.

Den danske regjeringen ga i går kveld ordre om at alle elever og studenter ved danske utdanningsinstitusjoner skal sendes hjem. Ansatte blir anbefalt å jobbe hjemmefra.

ANSA, som er organisasjonen for norske studenter i utlandet, får en del spørsmål fra studenter i disse dager.

President Hanna Flood sier det er vanskelig å gi helt generelle råd, siden ANSA opererer med over 1000 læresteder. Situasjonen er ulik fra land til land.

– Vi sier at studentene må lytte til sin institusjon, til lokale myndigheter og til UDs reiseråd.

ANSA har dessuten avlyst alle nasjonale arrangementer med et par unntak, på grunn av koronaviruset.

UDs reiseråd til nordmenn på reise pr. 11. mars Ekspandér faktaboks UD oppfordrer norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til.

Situasjonen endrer seg fort. Land kan raskt innføre innreiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, grenser kan bli stengt, flyavganger bli kansellert eller andre tiltak kan iverksettes. Mye informasjon finnes på våre og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Utenriksdepartementet kan ikke garantere at det ikke skjer endringer på kort varsel.

Det er alltid den enkelte som selv bestemmer om han eller hun skal reise. Det er lurt å ta sikkerhetshensyn og holde seg oppdatert på den lokale situasjonen.

Husk å registrere deg på reiseregistrering.no. Ved behov for konsulær bistand, ta kontakt med den norske ambassaden i landet du befinner seg i eller UDs operative senter på telefon +47 23 95 00 00.

Hjem til mor

Også Thomas Bergsaker (21) fra Stavanger setter seg på flyet til Stavanger i dag. Han er utvekslingsstudent ved Københavns Professionshøjskole.

HJEM TIL MOR: Utvekslingsstudent Thomas Bergsaker har bestilt flybillett hjem til Stavanger. Foto: privat

– Skolen er stengt til 1. april, og nå skjer ting veldig fort. Da jeg så panikken i går kveld, med butikker som gikk tom for dopapir osv., tenkte jeg at det er best å dra hjem til familien.

Julia Oftedahl Knoth (20), som også studerer i København, har bestilt billett hjem til Stavanger lørdag morgen. Hun forteller at to av de hun bor sammen med hastebestilte fly i går kveld. De reiste hjem til Norge i dag.

ALT STÅR STILLE: Julia Oftedahl Knoth forteller at det er unntakstilstand i København. Nå reiser hun hjem til Stavanger. Foto: privat

– Folk er redde for hva som vil skje hvis de blir satt i karantene. Mange har hamstret mat. De sitter i leilighetene sine, og vet ikke hva de skal gjøre. Alt er jo stengt.