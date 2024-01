1. januar i år forsvant den midlertidige avgiftsgrensen på 350 kroner på varer fra utlandet.

Men fortsatt er det mulig å handle tekstiler fra utlandet for inntil 3000 kroner uten å betale toll, om det utenlandske selskapet er registrert i VOEC-lista.

VOEC-ordningen Ekspander/minimer faktaboks Ved netthandel av varer med verdi under 3 000 kroner fra utlandet, er hovedregelen at de utenlandske selgerne/e-handelsplattformene beregner og betaler merverdiavgift. Selgerne/e-handelsplattformene kan benytte en forenklet registrerings- og rapporteringsordning (VOEC – VAT On E-Commerce). Ettersom avgiften er betalt ved salget, er selve innførselen av varen unntatt fra deklareringsplikten (toll) på grensen.

Dette mener Virke er et enormt konkurransefortrinn.

For mens nettbutikker som har base i utlandet og er registrert i VOEC-lista, slipper å betale toll på varer opp til 3000 kroner, må norske butikker betale opptil 10,7 prosent toll på klærne de importerer fra utlandet.

Nettbutikk mener de sparer 45 millioner kroner

Nylig fikk nettbutikken Boozt Fashion medhold i Oslo tingrett etter en tvist med Skatteetaten.

Boozt, som selger store mengder klær til nordmenn, var registrert i Norge, og måtte dermed betale 10,7 prosent toll på alle klærne de importerte til landet.

Dette ønsket de en slutt på, og siden selskapet egentlig er svensk, ville de registrere seg på VOEC-lista for å slippe å betale toll på klærne de importerte.

Ifølge selskapet ville dette spare dem for 45 millioner kroner årlig.

Dette mente Skatteetaten de ikke kunne gjøre, og gikk til sak mot selskapet. Boozt vant, men Skatteetaten har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

– Skatteetaten mener at virksomheten slik den drives og fremstår, blant annet gjennom markedsføring og reklame, er så sterkt knyttet til Norge at den er registreringspliktig i det ordinære merverdiavgiftsregisteret. Det har den også i en årrekke vært, sier seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter til NRK.

Frykter staten taper store penger

– Om denne saken står seg, vil nok flere utenlandske selskaper som er registrert i Norge nå, heller registrere seg i VOEC om dette resultatet står seg. Da taper staten veldig mye inntekter, sier leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Han peker på at Zalando, som er det andre store selskapet på klær på nett i Norge, også gjerne vil følge etter Boozt om dommen står seg.

Om det skjer mener Hammerstad at de vil spare betydelig mer enn 45 millioner kroner.

– 10,7 prosent toll med den marginen som er nå er vanskelig å ta igjen. Det gir en stor fordel til utenlandske nettbutikker. Dette vil vi til livs, sier han.

Virke har bedt regjering og Stortinget om å se på ordningen.

Mener regjeringen bør se på saken

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener det er et stort problem at internasjonale selskaper driver kreativ skatteplanlegging for å unngå å betale skatt til fellesskapet.

– Dette er nok et eksempel på skatteregler som har hull det er mulig å utnytte. Regjeringen bør se på hvordan dette smutthullet kan tettes, sier hun.

Hun er klar på at det bør være like regler for norske og utenlandske nettbutikker.

– Av praktiske hensyn er det naturlig at en utenlandsk butikk som selger en og annen genser til norske kunder ikke må følge det samme regelverket som en stor importør. Men om store aktører prøver å utnytte systemet, må myndighetene komme med mottiltak for å stanse dette, sier hun.

Finansdepartementet: – Uheldig

Hun mener systemet tilsynelatende ikke fungerer, og at regjeringen bør se på praktiske løsninger som gjør at ikke norske butikker får dårligere vilkår enn utenlandske.

Nettbutikken Boozt ønsker ikke å kommentere saken før den er avgjort i lagmannsretten.

Finansdepartementet skriver i en E-post til NRK at tollfritaket ble vurdert som et nødvendig forenklende tiltak for å få på plass ordningen hvor du nå betaler merverdiavgift for varer under 350 kroner fra utlandet.

– Samtidig ble det påpekt at dette fritaket prinsipielt er uheldig, påpeker finansdepartementet.

Rettssaken mellom Skatteetaten og Boozt skal opp i Borgarting lagmannsrett 20. mars.