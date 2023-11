– Eg har handla for under 350 kroner frå utanlandske butikkar før, men eg hadde ikkje gjort det igjen med de nye reglene. Det eg har kjøpt er kult, men eg hadde ikkje brukt så mykje pengar nå, seier Even Bjørnsson Anda.

– Når eg så kor mykje toll eg måtte betale, tenkte eg: «Holy shit», det var mykje, seier Anda om ein gang han handla for over 350 kroner. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Fram til no har du kunne handla varer for inntil 350 kroner utan å måtte betale meirverdiavgift og toll.

Men frå 1. januar er det slutt. Då blir nemleg 350-kronersgrensa avvikla.

– For meg er toll ein dårleg ting, for eg må betale meir pengar. Det å måtte betale toll for under 350 kroner synest eg er å dra den for langt, seier Anda.

Jarle Hammerstad er derimot nøgd med at 350-kronersgrensa forsvinn på nyåret. Han er bransjepolitisk leiar i Virke.

– Vi meinte grensa var et stort problem, for du kunne handle utan å betale meirverdiavgift i utalandske butikkar, mens man i Noreg må betale dette.

Strøymer inn varer som ikkje blir sjekka

I april 2020 blei det bestemt at grensa skulle vekk, og samtidig blei løysinga at det som kallast VOEC-ordninga blei innført.

Det er eit register for utanlandske nettbutikkar. Ordninga inneber at norske private forbrukarar betaler meirverdiavgift på kjøpstidspunktet når dei handlar frå ein utanlandsk nettbutikk.

Jarle Hammerstad i Virke meiner det er viktig at det er likebehandling for norske og utalandske butikkar når det gjeld meirverdiavgifta. Foto: Virke

– Det har strøymt inn varer med låg verdi frå Kina utan at det har vorte sjekka om dei har betalt meirverdiavgift, seier Hammerstad.

Han seier at mange utanlandske nettbutikkar er registrerte i VOEC-ordninga, men at det framleis manglar mange.

– Det er vanskeleg å kontrollere om slike butikkar faktisk betaler meirverdiavgift og om varene dei sel er lovlege.

Tekstilvarer opp til 3000 kroner

Virke har gått i bresjen for å få regjeringa til å fjerne unntaket på varer under 350 kroner, forklarer Hammerstad.

350-kronersgrensa vart eigentleg fjerna 1. april 2020, då VOEC-ordninga vart innført. Men på grunn av mengdene billige varer som kjem til Noreg, blei det innført et såkalla deklarasjonsunntak.

Enkelt forklart måtte tolletaten og Posten få tid til å få bukt med alle varene som skal kontrollerast.

– I 2022 blei det meldt rundt 11 millionar sendingar med lav verdi frå 0 til 3000 kroner digitalt til Tolletaten. Ein stor del av desse har oppgitt å ha ein verdi på under 350 kroner, seier Thore Simenstad, kommunikasjonsrådgivar i Tolletaten.

Men frå og med 1. januar er det nå altså stopp for grensa på 350 kroner.

Men ikkje heilt. VOEC-ordninga gjer det lov å handle tekstilvarer for inntil 3000 kroner frå utanlandske nettstader.

– Virke har bede regjeringa og Stortinget om å fjerne også dette tollfritaket snarast, seier Hammerstad.