Klokken 21.21 melder politiet at pulveret ikke er farlig.

– Vi er trygge på og komfortable med at det er en ufarlig substans. Testene har vist at det ikke er farlig, sier innsatsleder Torleif Paulsen.

Åstedet vil åpnes for krimtekniske undersøkelser, melder politiet.

En av hypotesene til politiet var lenge om det kunne være miltbrannpulver som ble sendt sammen med et hatbrev til Eyüp Sultan-moskeen i Stavanger mandag ettermiddag.

– Vi er veldig glade for at det var ufarlig, men det er fremdeles slik at det har gitt oss en ny frykt, sier leder i muslimsk fellesråd i Stavanger, Summer Ejaz.

Nå blir saken fulgt opp.

Leder i muslimsk fellesråd i Stavanger, Summer Ejaz. Foto: Erik Waage / NRK

– I morgen skal vi i muslimsk fellesråd ha hastemøte. Vi må se på hvordan vi kan skape trygghet videre. Vi tar dette veldig alvorlig, sier han.

Sykehuset kalte inn folk på jobb

Stavanger universitetssjukehus iverksatte gul beredskap på grunn av hendelsen.

Til NRK sier sykehuset at rundt 30 medarbeidere ble kalt inn for å håndtere hendelsen. Både sykepleiere, leger, helsesekretærer og portører måtte dra på jobb.

– Det er viktig å understreke at det ikke er meldt om personskade. Ingen viser tegn til symptomer. Disse vil bli fulgt opp tett av helsepersonellet vårt, sa viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu i en pressemelding sykehuset publiserte like før klokken 20.30.

SUS bekrefter at 14 personer ble fraktet til sykehuset for sanering og kontroll.

Beredskapsnivåene på SUS: Ekspander/minimer faktaboks Grønn beredskap

En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet.

Gul beredskap

En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ ekstraordinære ressurser og tiltak.

Rød beredskap

En alvorlig uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Kilde: helse-stavanger.no

Ble dusjet på stedet

Brannvesenet har bistått politiet med å sette opp et såkalt renseprosedyretelt på stedet. Én person hadde dusjet, fått rene klær og var sendt til Stavanger universitetssjukehus for sjekk, meldte politiet like før klokken 19.

Etterpå ble det gjort tilsvarende med totalt 14 personer.

NRKs reporter på stedet så personer ikledd hvite beskyttelsesdrakter komme ut av moskéen. Flere av disse var barn.

Politiets bombegruppe ankom Stavanger fra Oslo rundt klokken 19.30.

– De har kompetanse på å sikre stoffet og få sendt det til Folkehelseinstituttet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Steinar Knudsen.

Klokken 19.50 meldte politiet at bombegruppa skulle få en orientering før de gikk inn i moskéen.

En moské i Stavanger fikk mandag en pakke levert med uidentifisert hvitt pulver. Et renseprosedyretelt ble satt opp på stedet. Foto: Erik Waage / NRK

Moskéen: – Fikk hatbrev med pulver

Det var like før klokken 17 politiet sperret av området rundt moskeen i Hillevåg. Både politiet, brannvesenet, ambulanse og kjemikaliedykkere rykket ut.

Pulveret kom i posten, og én person var i kontakt med innholdet. I konvolutten lå det også et brev.

Området rundt moskéen har både butikker og treningssenter. Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK

– Vi fikk et brev i postkassen til moskéen med noen hatmeldinger og et hvitt pulver oppi. Vi har fått noen hatmeldinger for noen år siden, men ikke som dette, sier styreleder i Rogaland Islamske fellesforening, Ahmet Coksurer.

PST bistår

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bisto politiet i Stavanger.

– Vi er orientert av politiet i Stavanger og bistår fortløpende med det vi kan bidra med. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum.

Kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide. Foto: Marte Skodje / NRK

Også kommuneledelsen i Stavanger ble varslet.

– Vi er varsla via nødetatene og har løpende kontakt med politi og helsevesen via vår kommunelege, sa kommunedirektør i Stavanger Per Kristian Vareide.

Kommunen fulgte situasjonen nøye, og både kommunedirektøren og ordføreren var orientert.

Det ble ikke satt krisestab.