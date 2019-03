– Det blåste og bråkte noe helt forferdelig.

I 1980 var Anders Helliksen 20 år gammel og bodde på Alexander L. Kielland-plattformen på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Det ene staget som holdt det ene beinet på plass, hadde akkurat brukket av. Det tok ikke lang tid før også selve plattformbeinet knakk.

De fire beina til Alexander L. Kielland stikker så vidt opp fra havoverflaten etter ulykka i 1980. I bakgrunnen står boreplattformen Edda. Foto: Erik Thorberg / SCANPIX

Og etter cirka 20 minutter kantra plattformen.

Helliksen så en gruppe personer som stod inntil et skott på dekk.

– Da kommer det en konteiner og knuser alle inn i det skottet. Den lyden og det jeg fikk over meg, er ting jeg aldri vil glemme. Jeg ble jo gjennomdynket av knuste mennesker og blod, sier han.

Helliksen var heldig, han ble til slutt reddet.

Kielland-ulykken Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX Ekspandér faktaboks Den halvt nedsenkbare boreplattformen Alexander L. Kielland ble brukt som boligplattform på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Om kvelden den 27. mars 1980 brakk en av de fem søylene som bar plattformen og etter rundt 20 minutter kantret plattformen. 123 av de 212 om bord omkom.

Ulykken er den verste i Nordsjøen på norsk område siden den 2. verdenskrig.

Utløsende årsak til ulykken var materialtretthet i et støttestag i plattformens bærende konstruksjon.

Ulykken førte til en rekke endringer i kravene til konstruksjon, utprøving og sikkerhetsutstyr på plattformer. (Kilde: NTB)

– Mangelfull gransking

27. mars for 39 år siden mistet 123 personer livet i den verste offshore-ulykka i norgeshistorien. 30 av de 123 oljearbeiderne ble aldri funnet – deriblant Odd Kristian Reme sin bror, Rolf.

Reme og de over hundre etterlatte og overlevende i Alexander Kielland-nettverket har i flere år kjempet for å få igangsatt en ny gransking av ulykka.

Odd Kristian Reme mistet sin bror i Alexander L. Kielland-ulykka. Han leder i dag et nettverk av etterlatte og overlevende etter ulykka. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Reme mener granskingen fra 1981 er mangelfull.

– Vi har de siste årene fått ny dokumentasjon om forhold knytta til ulykken som har vært helt ukjente inntil nå. Så vi slåss for å få gjennomført en ny gransking.

Har møtt lukka dører

Reme har prøvd å få møter med statsministeren og justisministeren, men ønsket har blitt avslått. Arbeidsminister Anniken Hauglie har tidligere avvist å sette i gang noen ny gransking av saken.

«Selve ulykken er også grundig gransket og behandlet i flere omganger. Etterarbeidet har ført til betydelig læring og det har hatt klare følger for oppfølging av sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. Vi kan ikke se at det så langt har kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for en ny gransking av saken», skrev Hauglie i en e-post til Aftenbladet i 2016.

Fra et av forsøkene på å snu Alexander L. Kielland. Plattformen ble i 1983 senket på 712 meters dyp i Nedstrandsfjorden, nord for Stavanger. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Reme håper nå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vil ta tak i saken. Han venter fortsatt på svar.

– Kan ikke leve med dette

– Norge kan ikke leve med at vår histories største arbeidsulykke fortsatt framstår som uoppklart. Og da skylder vi oss selv og framtidige generasjoner at vi gjør alt vi kan for å være sikre på at vi har forstått årsaken til ulykka, sier Reme.

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), svarer følgende på kravet om ny gransking:

– Vi har registrert henvendelsene de har sendt til regjeringen. Vi har ikke diskutert saken noe mer i komiteen etter at svarene kom derfra, sier Andersen til NRK.