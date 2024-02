Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Selskapet Norge Mineraler planlegger å åpne et stort dagbrudd for mineralutvinning i Helleland, Rogaland, som kan bli Norges største gruve i aktivitetsnivå.

Mineralene som utvinnes er nødvendige for moderne teknologi, men utvinningen medfører risiko for utslipp av kjemikalier, tungmetaller, miljøgifter og partikler.

Regjeringen har åpnet for mineralutvinning til havs, noe som har møtt kritikk fra blant annet Verdens naturfond og EU.

Norge har potensial til å bli det første landet i verden som utvinner mineraler fra havbunnen.

Mineralutvinning er også et geopolitisk spørsmål, da Kina for tiden dominerer verdens mineralutvinning.

Mineraler er nødvendige for teknologisk utvikling og det grønne skiftet, og brukes i alt fra elbiler og mobiltelefoner til solcellepaneler.

Du har muligens hørt snakk om det den siste tida.

Mineralutvinning.

Dette foregår i bakken, og mineralene som graves opp er svært nødvendige for moderne teknologi.

Mineralutvinning foregår gjennom dagbrudd eller gruver under bakken.

Regjeringen sa nylig at de ville åpne for mineralutvinning til havs. Verdens naturfond mener Norge bryter loven.

– Betydelige inngrep i naturen

På Helleland utenfor Egersund i Rogaland vil selskapet Norge Mineraler åpne et gigantisk dagbrudd for mineralutvinning.

Selskapet har søkt om rett til å grave opp mineraler på et område over 32 kvadratkilometer.

Dagbruddet vil ifølge selskapet være på 1,5 kvadratkilometer.

Anleggene rundt vil dekke 1,2 kvadratkilometer. Dette vil bli Norges største gruve i aktivitetsnivå.

Men temaet er omstridt og har skapt stort engasjement blant lokalbefolkningen.

204 grunneiere kommer til å bli berørt av planene.

– Vi kommer til å gjøre betydelige inngrep i naturen. Men vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig, sier daglig leder Olav Skalmeraas i Norge Mineraler.

Om få år vil trolig deler av disse områdene utenfor Egersund bli gravd ut. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Store kostnader

Områdets forekomster av fosfat, vanadium og titan har vekket interesse i hele Europa.

Det var lenge et spørsmål om dette skulle skje. Nå har ordføreren i Egersund sagt at det heller dreier seg om når.

Her er det snakk om investeringer for over flere titalls milliarder.

Norge Mineraler sitt håp er at gruvedriften skal settes i gang innen 2028. I løpet av 2025 planlegger selskapet å legge fram et endelig planforslag med konsekvensutredning.

Samme år skal de ta den endelige investeringsbeslutningen.

Norsk gruvedrift i dag Ekspander/minimer faktaboks Gruver i drift: Titania AS henter ut ilmenitt fra et dagbrudd i Sokndal i Rogaland.

Rana Gruber i Mo i Rana i Nordland henter hematitt til stålproduksjon og magnetitt til pulvermetallurgi.

Sibelco Nordic AS i Alta henter ut og prosesserer mineralet nefelinsyenitt. Gruver snart i drift: Engebø-gruva i nærheten av Førde er en av de største titangruvene i Norge og skal etter planen komme i produksjon senere i år.

Amerikanske Tacora i Sør-Varanger og Nussir ASA utenfor Hammerfest har fått grønt lys, og kan begynne utvinningen av hovedsakelig malm og kobber. Gruver under planlegging: Gruver ved Hammerfest og Kirkenes har fått tillatelse og kan starte opp straks «en del bedriftsmessige forhold er avklart».

I Porsanger i Finnmark er det prøveboring.

I Ballangen utenfor Narvik blir det investert 100 millioner kroner i prøveboring i nedlagt gruve.

Nye Sulitjelma ønsker oppstart i den nedlagte gruva der.

Elkem ønsker utvinning av ren kvarts på Nasafjell på Saltfjellet og har gjort undersøkelser.

Rørvik i Trøndelag ønsker gjenoppstart av gruvevirksomhet.

I Rogaland er Norge Mining i gang med prøveboring og arbeid til et stort gruveprosjekt som skal gi fosfor, vanadium og titan.

Fensfeltet i Telemark går gjennom prøveboring. Feltet inneholder store mengder sjeldne jordarter.

Ikke risikofritt

Det tar stor plass, men det er også ikke helt risikofritt å drive med disse greiene.

Her er det snakk om gruvedrift der store mengder stein knuses. Det er fare for utslipp av både kjemikalier, tungmetaller, miljøgifter og partikler som forurenser miljøet.

Prøverør fra leting i områder rundt Egersund med store forekomster av viktige mineraler. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Norge har flere viktige mineraler

Men mineralene under bakken er nødvendige for at samfunnet skal fungere som normalt – og utvikle seg.

Bla deg gjennom hvilke kritiske mineraler Norge har:

Materialscientist Nikkel Nikkel er et viktig batterimetall som primært brukes for rustfritt stål. I 2030 forventer International Energy Agency (IEA) at 1,5 millioner tonn nikkel vil bli brukt til produksjon av batterier. Primært batterier for elektriske biler. Reuters Staff Kobolt Nødvendig i de vanligste teknologiene som brukes i dag. Og det selv om batteriutviklingen nå går i retning av redusert bruk av kobolt. Jostein Viestad Kvarts (silisium) Kvarts er vanligvis utgangspunktet for fremstilling av grunnstoffet silisium. Silisium brukes blant annet til å lage solceller, integrerte kretser til bruk i datamaskiner og annen elektronikk. Cecilie Bjerke/NGU Naturlig grafitt Naturlig grafitt brukes hovedsakelig til å produsere ildfaste materialer, stål, bremseskiver og batterier. Sara Høines Kobber Kobber leder strøm og varme svært godt og er lett å forme til tynne tråder eller plater. Metallet brukes til ledninger, transformatorer, radiatorer og kokekar. Coulourbox.com / Erwin Wodicka Fosfor Fosfor er en sentral komponent i enkelte batteriteknologier. Det er likevel behovet for fosfat (salter av fosforsyre) som innsatsfaktor i gjødsel og dyrefôr som vil utgjøre de viktigste bruksområdene også i fremtiden. Hanna Johre / NRK Niob og titan Tilsetning av niob og titan kan forsterke og redusere vekten på stålkonstruksjonene til vindmøller. Titan er et kritisk mineral og grunnstoff, som brukes som tilsetning i mat, maling, og kosmetiske produkter. David Zalubowski / AP Sjeldne jordarter Sjeldne jordarter (REE) er en samlebetegnelse på 17 grunnstoffer. De sjeldne jordartene benyttes i det meste av moderne teknologi. EU har anslått at etterspørselen etter sjeldne jordarter til bruk i magneter – nødvendig i elbiler og vindturbiner – blir tidoblet frem mot 2050. Images of elements Vanadium Vanadium er et metall som brukes til kirurgiske instrument, jetmotorer og batterier. Det er en viktig stabilisator i stålproduksjon, og brukes i brenselsceller og batterier.

Et geopolitisk spørsmål

Kina driver 60 prosent av verdens mineralutvinning.

Og 98 prosent av Europas behov for sjeldne jordarter dekkes i dag gjennom import fra Kina, ifølge en artikkel fra Energi og Klima (ekstern lenke).

– Det er viktig med mineralutvinning også i Europa. Norge har et fortrinn på grunn av våre mineraler. Det er absolutt en utfordring at Kina er så dominerende på dette feltet.

Arne Petter Ratvik er seniorforsker ved Sintef industri i avdeling metallproduksjon og prosessering. Han tror mineralutvinning er nødvendig, men stiller seg skeptisk til utvinning på havbunnen. Foto: Sintef

Det sier Arne Petter Ratvik. Han er seniorforsker i Sintef og mener det er riktig av Norge å utvinne mineraler for å forhindre land i å importere fra Kina.

Dette handler altså om å gjøre oss – og andre land – mindre avhengige av Kina.

Derfor er mineralene viktig

Mineralene som finnes under bakken på jorda er – skal vi tro Norges geologiske undersøkelse – helt nødvendig for den teknologiske utviklingen vi ser i dag.

De er også en forutsetning for det grønne skiftet, ifølge regjeringen (ekstern lenke).

Mineraler er nødvendig for å produsere alt fra teknologi til grønn transport og energiproduksjon.

Også elbiler, batterier, mobiltelefoner, touch-skjermer og solcellepaneler er helt avhengige av materialene i bakken.

Solcellepaneler lagrer energi ved hjelp av sollys. Mineralene som trengs for å produsere disse er blant annet aluminium, kobber, sink og silisium. Foto: Kristin Svorte

Mineralutvinning på havbunnen

Nå har du forhåpentligvis lært litt om mineralutvinning på land. Men mineralene finnes også i enorme mengder på havbunnen utenfor vår kyst.

Det anslås nemlig at det finnes 39 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink på havbunnen på norsk sokkel.

I desember kom et flertall på Stortinget til enighet om en trinnvis åpning for utvinning på havbunnen. Les mer om dette her.

Det er allerede bevilget 30 millioner kroner til mineralsatsingen.

Dette har flertallet på Stortinget blitt enige om Ekspander/minimer faktaboks Stortinget åpner opp deler av norsk kontinentalsokkel for havbunnsmineralvirksomhet. Departementet lyser ut spesifikke områder for utvinningstillatelser, der den første fasen er en letefase, hvor private aktører kan sikre seg rettigheter. Det skal utformes et arbeidsprogram for letefasen, og stortingsflertallet har tydeliggjort at det skal stilles krav til miljø og miljøkartlegging som en del av arbeidsprogrammet.

Ved utlysning av areal skal det tydeliggjøres at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser.

Dersom leteundersøkelser får mer alvorlige miljøkonsekvenser enn antatt, skal kravene til miljø og miljøovervåkning, både under og etter datainnsamlingen, skjerpes.

De første planene for utvinning av havbunnsmineraler legges frem for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen etter havbunnsmineralloven §4-4.

Regjeringen vil i proposisjonene til Stortinget om de første utvinningsplanene vise til følgende; Økt kunnskap om mulige konsekvenser på miljø, naturmangfold og annen næringsvirksomhet som fiskeri, med ulike teknologier for utvinning. Klare, etterprøvbare krav til en plan for utvinning, jf. havbunnsmineralsloven § 4-4, og godtgjøre at utvinningsplanene oppfyller disse. Nødvendige presiseringer av miljølovgivningen som gjelder for virksomheten så langt det er nødvendig. I den prosessen det legges opp til, vil staten sammenstille dataen fra egne og private kartlegginger, og etter hvert presentere et samlet oppdatert kunnskapsgrunnlag og konkrete krav for utvinning. Deretter kan aktørene levere utvinningsplaner til departementet og Stortinget for godkjenning. Det er kravene som er utformet av departementet som ligger til grunn for eventuell godkjenning. Det er viktig at kravene er tydelig og etterprøvbare, slik at det skapes forutsigbarhet for aktører som vil søke. Dersom strenge krav er tilfredsstilt, vil det godkjennes utvinning i enkelte områder hvor påvirkning på miljø er bærekraftig og forsvarlig.

Flertallet mener dette er et forsvarlig rammeverk som både sikrer at miljøhensyn ivaretas i hele prosessen, at Norge får mer kunnskap om mineralforekomster, miljø og artsmangfold på dyphavet, samtidig som aktører i næringen får tilstrekkelig forutsigbarhet for å investere i en ny næring som kan bidra til stor verdiskapning i fremtiden.

Føre var-prinsippet har vært avgjørende i forhandlingene. Vi er enig om at det er betydelig kunnskapsmangel knyttet til miljøforhold i dyphavsområder og konsekvenser av en utvinning. Denne usikkerheten medfører derfor at de har blitt enig om at regjeringen skal sende de første utvinningsplanene til Stortinget for godkjenning.

Målet for partiene er at rammeverket for mineralvirksomhet på norsk sokkel skal bidra til høye miljøstandarder for slik virksomhet også internasjonalt, med utgangspunkt i Norges unike tradisjon og kunnskap om bærekraftig forvaltning av havområder og virksomhet på sokkelen. Kilder: Ap, Høyre, Sp og Frp

Store kostnader og mange mineraler

Området regjeringen vil åpne for er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

Kostnadene ved å utvinne havbunnsmineraler er betydelig høyere enn å utvinne de samme mineralene på land.

Men Norge kan likevel, ifølge en rapport, tjene opp mot 180 milliarder kroner i året på mineralutvinning til havs.

Og på norsk sokkel er det anslått at det finnes mineraler for 1000 milliarder kroner.

Norge først i verden?

Faktisk så er Kina og Stillehavsøyene Cook Islands blant de få landene som også har planer for utvinning og leting på havbunnen, utenom Norge.

Med andre ord kan Norge bli det første landet i verden som tar opp mineraler fra havbunnen.

Og det at mineralutvinningen til havs ser ut til å bli en realitet, har blitt møtt med kraftig kritikk:

– Vi risikerer å ødelegge enorme naturverdier for usikker gevinst. Signalet Norge sender med å være først ut, bekymrer meg dypt. Lars Haltbrekken Miljøpolitisk talsperson i SV

– Det er jo helt sykt, det regjeringen, Høyre og Frp gjør nå. Med dette skriver de seg inn i historien som de verste miljøpartiene noensinne. Sofie Marhaug Miljøpolitisk talsperson i Rødt

– Dette er den største skampletten i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid . Det er en skandale. Karoline Andaur Generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Også EU advarer Norge om havbunnseventyret.

Sintef-forsker Ratvik sier det er stor motstand mot mineralutvinning på land, men enda større til havs. Også kostnaden.

– Det er ikke bare rett fram å hente ut noen mineraler på flere tusen meters dybde, sier han.

Men ifølge Olje- og energidepartementet kan havbunnsmineraler bli en ny og viktig havnæring i Norge.

NRK forklarer Hvorfor møter mineral­utvinning på hav­bunnen så mye kritikk? Hvorfor møter mineral­utvinning på hav­bunnen så mye kritikk? Vi vet for lite Ifølge miljøorganisasjoner og havforskere vet vi alt for lite om livet på havbunnen og om hvordan vi skal hente ut mineralene. Dermed vet vi altså ikke hva slags skade uthentingen kan gjøre og hvilke konsekvenser det kan få for livet i havet. Hvorfor møter mineral­utvinning på hav­bunnen så mye kritikk? Er det lønnsomt? Enkelte har stilt spørsmål om det i det hele tatt vil være lønnsomt å hente ut mineraler fra havbunnen. – Det er feil at private aktører skal tjene på gruvedrift på havbunnen uten at vi vet konsekvensene av det, sier Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Forrige kort Neste kort

Har du noen tanker om mineralutvinning? Bruk kommentarfeltet under: