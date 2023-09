Mandag behandlet kommunestyret i Suldal en omstridt kommuneplan. Skulle politikerne si ja eller nei til å vedta planer som vil legge til rette for å bygge et gigantisk havvind-anlegg på Jelsa?

Det store flertallet av politikerne stemte for planen som gir grønt lys til fremtidig produksjon av understell til havvindmøller.

Det kan bety mellom 1000 og 4000 nye arbeidsplasser til en kommune som har cirka 3800 innbyggere. Planene har tidligere blitt omtalt som Norges neste industrieventyr, mens kritikerne mener anlegget vil ødelegge naturen i kommunen.

Kommunestyret i Suldal samlet til møtet mandag 25. september. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ordfører Gerd Helen Bø (Sp) stemte for planene.

– Dette var et viktig vedtak for å komme i gang og jobbe med reguleringsplanene, sier hun.

Det er selskapet WindWorks som skal bygge et anlegg i det enorme steinbruddet til Norsk Stein i Suldal. Norsk Stein er Europas største pukkverk.

Norsk Stein er Europas største pukkverk. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Gambler med viktig laksefjord

SVs representant Tormod Skeie var blant de tre i kommunestyret som stemte imot planen. Han er svært kritisk til at den ble vedtatt.

– I dag tapte Suldal en mulighet til å markere seg i en stor sak med nasjonal dimensjon. Jeg hadde håpet de så de store linjene i denne saken, sier han.

Skeie mener flere arbeidsplasser ikke kan veie opp for ulempene ved anlegget.

– Vi er en kommune på 3800 personer som kanskje vil få opp til 4000 arbeidsplasser. Et havvind-anlegg vil være et stort sosialt eksperiment, og naturen vil lide. Vi gambler også med en veldig viktig laksefjord, sier han, og sikter til den nasjonale laksefjorden Sandsfjorden som ligger rett utenfor området der anlegget skal bygges.

Kartet viser tettstedet Jelsa i Suldal og fjorden som ligger ved Jelsa.

Reagerer på kobling

WindWorks er etablert av Norsea-gruppen, Suldal kommune og Ryfylke IKS. Kritikerne av havvind-planene mener kommunens eierskap i WindWorks er problematisk.

– De samlede konsekvensene er altfor store og omfattende, samt at det hele synes initiert av Suldal kommunes egne økonomiske investeringer i nevnte WindWorks Jelsa, skriver Norges Naturvernforbund i høringsuttalelsen deres som er sendt til kommunen.

Gerd Helen Bø, ordfører i Suldal (Sp). Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Det avviser ordfører Bø.

– Det er nokså vanlig at kommunene tilrettelegger for næringsliv. Eierandelen er veldig liten, så jeg mener dette er en vanlig kommunal måte å tiltrekke seg arbeidsplasser på, sier hun.

Tormod Skeie i SV. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Mye engasjement i kommunen

Redaktør Esther Moe i Suldalsposten sier innbyggerne i Suldal har sterke meninger om saken.

– Dette har vært en sak som har engasjert voldsomt over ganske lang tid. Debatten er nok mer nyansert enn det som ofte kommer fram. Mange har arbeidet sitt ved Norsk Stein, men det er mer i det blå hvordan denne vindturbinproduksjonen vil bli, sier hun.

Esther Moe er redaktør i Suldalsposten. Foto: Ole Andreas Bø

Statsforvalteren har tidligere hatt innsigelser i saken. Flere av disse er nå trukket.

– Vi har meklet med statsforvalteren og tatt hensyn til innspillene deres. Saken er godt utredet, sier ordfører Bø.

Men Skeie i SV har på ingen måte tenkt å gi seg.

– Dette er fremdeles avhengig av statlige subsidier og føringer, ingen vil gjøre noe her uten at det er lønnsomt. Fremtiden vil vise om vi får et havvind-anlegg, sier han.