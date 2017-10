– Dette er helt fantastisk!

Andre Kidess er styreleder i Fjord Motorpark og har akkurat vært vitne til at et knappest mulig flertall i Karmøy kommune går inn for å ekspropriere eiendom til motorsportanlegget ved flyplassen på Helganes.

– Dette er en så stor seier at det nesten ikke går an å beskrive. Det er en seier for alle egentlig. Kommunens innbyggere, idretten, næringslivet, reiselivet – hele regionen vil bære frukter av dette, sier han.

Brukt millioner

Karmøy kommune og Fjord motorpark har allerede brukt rundt ti millioner kroner på å planlegge anlegget, som næringslivet blant annet tror vil generere titusener av hotellovernattinger i regionen.

Millionene er brukt på å utarbeide planene – på støyrapporter, på arkitekter og eksperter som har tegnet anlegget, og på kjøp av arealer i området.

– Fjord Motorpark er særdeles viktig for Norge, særdeles viktig for Vestlandet og for de idrettene det angår, sa idrettspresident Tom Tvedt til Haugesund Avis for noen dager siden.

Med mandagens vedtak i kommunestyret er motorsportfolket ett stort steg nærmere realisering av anlegget.

– Nå kan vi endelig begynne å fokusere på plan- og byggeprosessen, og fokusere på å søke om tilskudd fra kommunene rundt oss, sier Kidess.

Flere hundre tilhengere av nytt motorsportanlegg møtte mandag opp utenfor Karmøy rådhus. Foto: Thomas Halleland / NRK

Motorsportfolket har drevet en intens mobilisering i forkant av vedtaket i kommunestyret. Utenfor rådhuset var det mandag rene festivalstemningen med flere hundre frammøtte.

Trakk seg som gruppeleder

Frontene er imidlertid steile i saken. På kommunestyremøtet trakk Susan Borg seg som gruppeleder i Karmøy Frp på grunn av Fjord motorpark.

Susan Borg (Frp) Foto: Karmøy kommune

– Det har vært en veldig vanskelig sak, både denne og tidligere saker, nå må noen andre heller steppe opp og ta seg av det. Nå makter jeg ikke mer, sier hun.

Borg stemte nemlig imot sin egen gruppe, og gikk inn for ekspropriasjon.

– Jeg må si at jeg er veldig glad for at knappest mulig flertall, sier hun.

Lover kamp

Men til tross for mandagens vedtak er dramaet langt fra over. Naboer, som allerede sliter med støy fra flyplassen, er bekymret for støy fra racerbilene.

Dessuten har kommunen prøvd seg på ekspropriering tidligere, i 2013. Den gang gikk grunneierne til retten og vant.

– Jeg ser at Fjord Motorpark sier at dette er målstreken, men det er egentlig startstreken, sier nabo Frode Lodden.

Han lover hard kamp framover.

– Rettssakene står i kø, og bygging blir det ikke noe av før om mange år, sier Lodden.

– Hva synes du om mobiliseringen i forkant?

– Den var helt utrolig! Det skal de ha kred for. Jeg er motorsportmann selv. For idretten innebærer dette bare fordeler, men kommunen må veie både fordeler og ulemper, de skal ta hensyn til beboere, rødlista arter, støy og økonomi, påpeker Lodden.