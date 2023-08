Uka startet med at han sa fra seg jobben som toppsjef i eget selskap. I tillegg kom nyheten om at 200 av 350 ansatte må gå.

Men gründer og avtroppende toppsjef Jonas Helmikstøl i ladeselskapet Easee begynner å bli vant til å streve i motbakke.

– Jeg lever i hvert fall, men jeg skal ærlig innrømme at jeg har følt meg bedre. Jeg kjenner at jeg har vært på reservetank lenge, sier han.

I 2018 var de fire stykker i Easee. Så vokste ladeselskapet i rekordfart, og på det meste var de 500.

Men i nærmere et halvt år har selskapet vært preget av salgsforbud i Sverige, permitteringer og oppsigelser.

– Jeg klarer å holde meg gående, for jeg har flinke folk rundt meg som tar ansvar. Men det er veldig ubehagelig å kjenne at kroppen ikke henger med. Det er vanskelig å sykemelde seg og ta ferie i en slik periode. Det siste du vil er å svikte dem rundt deg, sier Helmikstøl.

For Helmikstøl har familien vært ekstra viktig når jobben har vært tøff. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Samtidig som selskapet havnet i trøbbel, fikk han enda mer ansvar hjemme.

– Jeg har familie og en nyfødt på 5–6 måneder. Bare det i seg selv er krevende. Hadde det ikke vært for dama mi, hadde jeg sikkert strøket med for en stund siden. Men man blir sterkere når man kommer seg gjennom noe sånt sammen.

Dette er Easee Ekspander/minimer faktaboks I 2018 etablerte Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard elbillader-selskapet Easee. Samtlige hadde bakgrunn fra konkurrenten Zaptec.

Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet utvikler «smarte» elbilladere, og har opplevd en forrykende vekst. På få år har selskapet vokst fra tre til rundt 500 ansatte. Easee har solgt 700.000 ladere i Norge og Europa.

Ladeselskapets omsetning var på nærmere to milliarder kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivninger var på mellom 250 og 300 millioner kroner, ifølge DN.

De ansatte vil ta vare på hverandre

Helmikstøl mener det tøffeste med situasjonen er at dyktige ansatte må gå.

– Dette går ut over så mange gode mennesker som har slåss for Easee. Det er veldig tungt.

Hovedtillitsvalgt Siri Raustein i Easee sier beskjeden om at 200 ansatte må gå ikke kom som noen overraskelse.

– Men omfanget var større enn de fleste hadde forventet. En står nå i fare for å miste gode venner og kolleger, samt sin egen jobb – den følelsen unner jeg ingen. Det viktigste nå er at vi tar vare på hverandre, skriver hun i en melding til NRK.

Siri Raustein er hovedtillitsvalgt i Easee. Foto: Tom Edvindsen / NRK

At Helmikstøl går av som toppleder, kom heller ikke brått på de ansatte i ladeselskapet.

– Dette har blitt mottatt med forståelse for at det er riktig tidspunkt å få inn en ny og mer erfaren CEO, som kan få selskapet på rett kurs igjen.

For Jonas Helmikstøl har tanken på å tre tilbake, blitt mer og mer fremtredende i det siste.

– Kanskje er det noe jeg burde innsett for en stund tilbake. Denne rollen, slik den har blitt, er ikke nødvendigvis perfekt for meg. Det å strukturere og stabilisere et selskap er ikke akkurat det jeg er best på.

Nå skal han i stedet bidra som styremedlem og eier. Planen er å lansere et nytt produkt om kort tid.

Usikker på om pengene holder

Helmikstøl mener han har lært mye de siste månedene.

– Vi har vært igjennom ganske tøffe tak med bratt læringskurve. Dette har bare gjort oss sterkere. Jeg har aldri hatt mer troen på Easee enn det jeg har nå, sier han.

Easee trenger 300 millioner kroner for å komme seg over kneika.

Foreløpig har de 60.

Politisk kommentator i Dagbladet, Lars Helle, sier Easee-saken kan være en av de største kollapsene i norsk industri gjennom tidene.

Lars Helle er politisk redaktør i Dagbladet. Foto: Lars Idar Waage / Stavanger Aftenblad

– Det gikk så fort og det var så mye penger, sier han.

Nå er Helle usikker på om pengetilførselen har kommet tidsnok og om 60 millioner kroner er nok.

– De skal ikke bare bygge opp nye produkter, men gjenerobre tilliten hos publikum. Det koster penger og tar tid. Men jeg tror folk heier på de fortsatt og vi skal ikke avskrive de, sier han.

Helmikstøl mener det kan være nok.

– Overlever Easee?

– Ja. Jeg har aldri vært mer optimistisk enn nå. Jeg prøver å ikke høres helt teit ut og ha beina på bakken, for det er selvfølgelig en reell fare for at vi ikke klarer det. Men etter alt vi har vært igjennom og med tanke på hvor god kontroll vi har, så er Easee sterkere enn ever. Det blir kult å se hva som skjer i tiden framover, sier han.