Easee-gründer går av

Gründer og toppsjef Jonas Helmikstøl i ladeselskapet Easee går av. Det skriver Dagens Næringsliv.

I mange måneder har fremtiden til ladeselskapet Easee vært usikker.

Søndag falt brikkene på plass for en foreløpig løsning for å komme ut av krisen. Avisa kjenner innholdet i deler av løsningen som mandag presenteres for de Easee-ansatte i Norge og utlandet.

Det er ventet at mange ansatte sier opp og selskapet har fått eksisterende aksjonærer til å yte 60 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån.