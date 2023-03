Fredag morgen fikk de 138 Easee-ansatte som nå permitteres, varselet på pulten.

– Dette er en vond og vanskelig situasjon for våre ansatte og deres familier. I løpet av disse fem årene har vi fått med oss mange fantastiske mennesker. Det er vondt å måtte ta disse grepene. Samtidig kjemper vi for å gi dem tilbake jobbene så snart som mulig.

Det skriver gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl i en pressemelding fredag.

De 138 permitterte ansatte arbeider ved Easee sine kontorer i Sandnes, Oslo og Tønsberg, og utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

– De ansatte tok det egentlig bra, men det er og blir en tung dag. Det har vært en del usikkerheter den siste tiden, men alle forstår at vi må ta grep, sier Helmikstøl til NRK.

Forrige fredag varslet Sandnes-selskapet, som er Europas største produsent av ladestasjoner til elbiler, at de ble nødt til å permittere ansatte.

Easee-saken: Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket stilte i februar ved Easee sine ladere Easee Home og Easee Charge.

Tirsdag 14. mars ble det besluttet full salgsstopp i Sverige.

Bakgrunnen er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene til svenske myndigheter.

I Norge selges Easee-laderne fremdeles, men flere Easee-forhandlere har midlertidig stanset salg og montering av laderne.

Easee har varslet at de vil anke avgjørelsen til Elsäkerhetsverket, og hente penger fra investorer.

Men saken kan ta tid, og som en konsekvens, sendte underleverandør Norautron varsel om oppsigelse til 81 av sine ansatte tirsdag 21. mars.

Håper de ansatte kan komme tilbake innen fem måneder

Onsdag denne uken kom også varselet om at 81 ansatte ved Norautron i Horten, som produserer ladebokser for Easee, har fått varsel om oppsigelse.

Ingen Easee-ansatte har fått varsel om oppsigelse.

– Det er fordi vi er ganske sikre på at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Vi har satt fem måneder hvor vi ønsker å ha de permitterte tilbake igjen, men vi håper det blir mye raskere enn det, sier Helmikstøl.

Men i et av selskapene som leverer til Easee, har de foreløpig sluppet unna oppsigelser og permitteringer.

Hapro Electronics, som har kontor på Hadeland, produserer laderoboter for Easee. I 2021 undertegnet de en tre år lang kontrakt verdt 80 millioner kroner.

81 personer mister jobben i produksjonsselskapet Norautron. De har produsert ladestasjoner for Easee. Foto: Norautron

Salgsstansen i Sverige

For snart to uker siden varslet svenske myndigheter at Easee hadde fått salgsnekt av deres ladestasjoner Easee Home og Easee Charge.

Easee er uenig, og har både anket og bedt om en midlertidig forføyning. Utfallet av denne midlertidige forføyningen, som vil gjøre at Easee kan fortsette å selge sine ladere i Sverige i påvente av behandling av ankesaken, kom torsdag kveld.

Den midlertidige forføyningen ble avvist av svensk rett, skriver Easee i pressemeldingen.

– Det var noe vi var forberedte på, sier Helmikstøl.

Easee fortsetter dermed den ordinære ankeprosessen.

Per Samuelsson er avdelingssjef i Elsäkerhetsverket, og sier at deres oppdrag er å se til at utrustningen som selges har en tilstrekkelig sikkerhet mot skader på personer og eiendom.

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket Foto: Elsäkerhetsverket

– Og så skal vi sørge for rettferdig konkurranse. Men det er naturligvis tragisk at dette får så store konsekvenser for enkelte individer. Men vårt oppdrag er å se til sikkerheten i første omgang, sier Samuelsson til NRK.

– Så dere står støtt i denne beslutningen?

– Ja, det synes jeg.

Easee-sjef Helmikstøl har tidligere uttalt at det har gått prestisje i denne saken for Elsäkerhetsverket. Det avviser Samuelsson.

– Det finnes ingen prestisje i saken fra vår side. Vi styres av EU-lovgivningen og vi kan ikke omgå den. Vi skal også verne om sikkerheten og konkurransevilkår, og det er dette vi forholder oss til.

Foreløpig har ikke norske myndigheter konkludert, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som er ansvarlig fagmyndighet, har uttalt at det ikke er farlig å bruke laderne.

Jobber med investorer

Uansett har salgsstansen fått store følger for Easee. Før helga ble det kjent at rundt 100 ansatte vil bli permittert. Flere norske leverandører har også satt salget av Easee-ladere på pause.

– Vi har tett dialog med norske og svenske myndigheter, og er opptatt av å finne en løsning så snart som mulig, til det beste for våre ansatte og samarbeidspartnere, sier kommunikasjonssjef Kenneth Bjerga til NRK.

Kommunikasjonssjef i Easee, Kenneth Bjerga. Foto: Tom Edvinsen / NRK

Salgsstansen har også gjort at Easee er nødt til å hente inn mellom en halv og 1 milliard kroner fra investorer.

Dette har de foreløpig ikke funnet noen løsning på.

– Vi er i løpende dialog med potensielle investorer og gjør alt vi kan for å sikre arbeidsplasser og verdier, sier Bjerga.

Daglig leder Helmikstøl forteller til NRK at de vil sende ut mer informasjon om tall fredag.

– Vi har jobbet dag og natt. I løpet av de neste ukene vil vi velge et meglerhus som kan ta styring på prosessen, og som kan sørge for at vi kan hente inn penger så kjapt som mulig, sier han og legger til:

– Men vi vil ha investorer som evner å tenke langsiktig, og ikke tenker for mye på Sverige-saken akkurat nå. Det skal vi redegjøre for, men det har vi en plan på. Det vil ta tid, så vi trenger investorer som er klare for å ta verden med storm.

Slipper oppsigelser hos annen underleverandør

Salgs- og markedsdirektør i Harpo Electronics, Jens A. Martinsen, sier til NRK at han har fått mange henvendelser fra bekymrede ansatte i løpet av de siste dagene.

Onsdag sendte han derfor ut en melding på selskapets intranett, hvor han beroliget de ansatte.

– Vi har ikke de samme utfordringene som Norautron, sier han.

Produksjonen av ladestasjoner utgjorde i 2022 rundt 27 prosent av inntektene til Norautron.

I Hapro er de ikke i nærheten av de samme tallene.

– Vi har flyttet bemanning over på andre prosjekt som er i oppstartsfasen hos oss. Vi skal ri denne av, sier Martinsen.

Likevel er det en utfordrende tid, også for selskapet på Hadeland.

– Det blir en krevende øvelse. Men jeg håper det går bra med Easee, sånn at vi og Norautron kan komme oss videre, sier han.