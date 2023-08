Uavhengig firma skal teste Easee sine ladebokser

– Vi synes det er positivt at Easee har tatt initiativet og gjør en komplett testing av sine produkter hos et uavhengig firma. Det er bra for å dokumentere sikkerheten, sier inspektør hos Elsäkerhetsverket, Joel Lee Antman i en pressemelding.

Easee mente opprinnelig mer dokumentasjon og klistermerker var nok for å utbedre de 100.000 allerede installerte ladeboksene i Sverige.

Nå vil de altså la et uavhengig firma teste og risikovurdere ladeboksene sine. Det mener Elsäkerhetsverket er positivt.

Dette kommer frem etter at Easee og Elsäkerhetsverket var i møter i går. Elsäkerhetsverket skulle komme med en vurdering av dokumentasjonen i Easee har levert inn i dag, men nå får Easee altså noe mer tid.

Elsäkerhetsverket er opptatt av å fortsette dialogen med Easee, og vil finne ut hva de skal gjøre videre etter å ha fått rapporten fra dette uavhengige firmaet.

I «beste» fall kan det bety at Easee slipper å gjøre så mye for å utbedre de om lag 100.000 ladeboksene som er installert i Sverige. I «verste» fall kan de måtte utbedre hver eneste én.

Om Easee og Elsäkerhetsverket ikke har kommet til enighet innen mars neste år, altså om lag et år etter salgsforbudet ble gjeldende, kan det komme et nytt vedtak fra Elsäkerhetsverket.

– Så lenge Easee sier de skal bevise at ladeboksene er sikre, så må vi la dem gjøre det, sier Katarina Olofsson i Elsäkerhetsverket til NRK.

To av Easee sine ladebokser ble underlagt salgsforbud i Sverige. Foto: Tom Edvindsen

Opphever ikke salgsforbud

Elsäkerhetsverket understreker at den granskngranskingensee nå har igangsatt, ikke betyr at salgsforbudet oppheves.

Uansett hvilke tiltak Easee mener må gjennomføres, kan det bli dyrt.

Både NAF og en elsikkerhetsekspert Jan Cato Hovde har tidligere uttalt til NRK at dette arbeidet vil koste flere tusen kroner per boks.

Den norske ladegiganten Easee har i flere måneder vært preget av salgsforbud i Sverige, permittpermitteringerser.

Elsäkerhetsverket har krevd at Easee gjør rede for hvordan de vil løse problemet med ladeboksene svenskene ikke vil selge.

Dette er Easee Ekspander/minimer faktaboks I 2018 etablerte Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard elbillader-selskapet Easee. Samtlige hadde bakgrunn fra konkurrenten Zaptec.

Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet utvikler «smarte» elbilladere, og har opplevd en forrykende vekst. På få år har selskapet vokst fra tre til rundt 500 ansatte. Easee har solgt 700.000 ladere i Norge og Europa.

Ladeselskapets omsetning var på nærmere to milliarder kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivninger var på mellom 250 og 300 millioner kroner, ifølge DN.

Hva med Norge?

Nå er spørsmålet hva Easee må gjøre med de 230.000 ladeboksene som er installert i Norge. Og de 370.000 ladeboksene som er installert i resten av Europa.

Dette er nemlig opptil hvert enkelt land å bestemme. Og i Norge ligger dette ansvaret nærmere bestemt hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Easee skriver selv i sin årsrapport at det vil koste rundt én milliard kroner å utbedre samtlige installerte ladebokser globalt.

Venter på dommen

Problemet med de allerede installerte ladeboksene kommer altså på toppen av salgsforbudet som foreløpig er innført i seks land.

Den saken ligger hos forvaltningsdomstolen i Sverige. Det er de som endelig vil avgjøre om det blir fortsatt salgsforbud i Sverige. Og hvis de lander på det, blir det i utgangspunktet omsetningsforbud i hele EØS – også i Norge.

Men ifølge avdelingssjef Per Samuleson i Elsäkerhetsverket kan det ta tid før denne dommen faller – kanskje ikke før neste år.