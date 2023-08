Easee-gründer Jonas Helmikstøl går av

– Jeg har investert mye tid og energi i dette selskapet, men det føles godt å ta dette valget. Det har vært vanskelig å gi slipp, men jeg har stor tro på at dette er et solid skritt i riktig retning.

Det skriver Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

Helmikstøl vil fortsette å være ansatt i Easee sammen med de andre gründerne. Han beholder sin nåværende aksjepost og går også inn i styret.

En erstatter for Helmikstøl vil tidligst være på plass i oktober. Frem til da vil han fortsette å fungere som daglig leder.

– Nå som selskapet går over i en ny fase er det riktig både for meg og Easee at noen andre tar over stafettpinnen, og som er bedre egnet til å strukturere og stabilisere selskapet. Det har blitt noen runder både med meg selv og andre for å komme til denne beslutningen. Jeg er stolt over det vi har klart å bygge opp, og av å ha ledet Easee gjennom den mest krevende tiden i selskapets historie, sier Helmikstøl.

Varsler kutt på rundt 200 stillinger

Fem år er gått siden gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard sin første lader. Siden da er over 700 000 ladebokser fra Easee solgt i 23 land.

Det siste halvåret har derimot vært svært krevende for den norske ladegiganten.

Easee har i flere måneder vært preget av salgsforbud i Sverige, permitteringer og oppsigelser.

Søndag falt brikkene på plass for en foreløpig løsning for å komme ut av krisen. Dagens Næringsliv kjenner innholdet i deler av løsningen som mandag presenteres for de Easee-ansatte i Norge og utlandet.

Det er ventet at mange ansatte sier opp og selskapet har fått eksisterende aksjonærer til å yte 60 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån.

Nå skal Easee skal gjennom en nedbemanningsprosess for å sikre videre drift.

Det er i all hovedsak de tre eksisterende eksterne investorene, Wiski Capital, Dristi Capital og Montin som sammen med gründerne nå investerer i Easee på ny.

– Vi tror de siste månedenes smertelige erfaringer vil gjøre at Easee kommer tilbake som et sterkere og bedre selskap, og det er noe vi ønsker å være en del av og derfor går vi inn med kapital, sier Nils Thomas Lien i Montin.

– Dette gir oss bedre utsikter for fremtiden og er en tillitserklæring fra gründerne og

investorene. Vi har også fått på plass gode avtaler med mange kreditorer. Sammen styrker dette vår posisjon inn mot den kommende produktlanseringen. Den vil bety mye for å gjenreise Easee, sier Roger Weibell, finansdirektør i Easee.

Tar grep for å sikre videre drift

Til tross for flere positive fremskritt, er selskapet likevel nødt til å gjennomføre flere tiltak for å effektivisere driften ytterligere.

Som et ledd i restruktureringen har Easee i dag varslet ansatte om en nedbemanningsprosess.

– Dette tiltaket var noe ledelsen og styret ønsket å unngå så langt det var mulig, og vi har gjort alt vi kan for at det ikke skulle bli nødvendig. Absolutt alle steiner er snudd, men dette tiltaket må dessverre nå til for å sikre Easees fremtid, sier avtroppende daglig leder,

Helmikstøl.

Nedbemanningen vil ha innvirkning på de ansatte i Norge, og de utenlandske datterselskapene i Easee. Det skal avvikles rundt 200 stillinger innenfor Easee Group, slik at selskapet kommer ned til rundt 150 ansatte. Easee jobber nå for å ivareta de berørte, forteller HR-direktøren i Easee, Atle Sørvåg.

– Jeg har full forståelse for at de neste ukene kommer til å bli krevende for våre ansatte. Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta alle i denne vanskelige tiden fremover og skal sørge for at denne prosessen blir gjennomført på en god og riktig måte, sier Sørvåg.

Det svenske Elsäkerhetsverket nedla omsetningsforbud i Sverige i mars, og nå skal saken prøves for domstolen. Easee har god dialog med myndighetene i Norge og andre land, og jobber for fullt med å oppdatere dokumentasjonen. Easee fremholder at alle som har en Easee-lader kan lade trygt, og at vi aldri ville latt noen lade med en utrygg lader.