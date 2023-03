Svenske myndigheter stanser salget av Easee-ladere

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl til Dagens Næringsliv.

Easee er et Sandnes-basert selskap som har vokst seg store i elbillader-markedet, og har solgt rundt 700.000 elbilladere i hele Europa.

Størst er de imidlertid i Skandinavia. Og nå stanses salget i Sverige.

En del av kritikken fra svenske tilsynsmyndigheter går på at laderen Easee Home ikke skal oppfylle kravet til jordfeilbrytere, og at det heller ikke finnes noen informasjon om at en slik skal installeres utenom.

Det stilles også spørsmål rundt Easee Homes DC-beskyttelse.

Easee-ladere. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Anker

Det påpekes at mangel på jordfeilbryter og DC-beskyttelse øker brannfaren.

I et brev til Easee ble det advart om at selskapets ladere risikerte å bli ilagt salgsforbud, og at selskapet kunne bli tvunget til å tilbakekalle produktet fra kundene.

Her skriver de blant annet: «Produktet ikke oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene for å kunne selges på markedet».

Det har ført til en storm rundt selskapet, ifølge en rekke medier som har omtalt saken.

Easee, som har hovedkontor i Sandnes i Rogaland, skriver i en pressemelding at de anker Elsäkerhetsverkets avgjørelse.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl ifølge en pressemelding.

Bildet er tatt i lokalene til det norske ladeselskapet Easee i Sandnes. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Easee skriver i pressemeldingen at salgsforbudet kun gjelder for Sverige.

Kan gjelde i Norge også

Men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), kan en eventuell salgsstans av laderen i Sverige også kan gjelde i Norge, ettersom landene er en del av samme EØS-regulering.

– Det er felleseuropeiske regler som gjelder. Om produktet ikke tilfredsstiller de reglene, og det er alvorlige brudd, og om et omsetningsforbud trer i kraft, må vi følge det opp på norsk side, har John-Eivind Velure, avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nkom tidligere sagt.

Nkom forteller onsdag morgen at de vil komme med en uttalelse i forbindelse med saken i løpet av onsdag formiddag.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom. Foto: Gunstein Myre / NKOM

Helmikstøl beroliger norske kunder, og sier at de fortsatt kan lade trygt uten å foreta seg noe.

– Vi skal fortsette å kjempe mot denne avgjørelsen, og å jobbe for en grønnere fremtid og innovative produkter.

Trygt å bruke, ifølge Easee

Easee understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet, noe som også fremheves i Elsäkerhetsverkets rapport.

De presiserer også at det ikke er noen risiko for skade på folk eller produkter ved bruk av en Easee-lader.

Nå jobber de med en anke, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre, skriver Easee i en pressemelding.

Mange kunder har også vært bekymret og tatt kontakt med selskapet. Til NRK har Easee tidligere avkreftet at det er problemer med laderen.

– Vi har betrygget alle som har tatt kontakt med oss om at det ikke er noe å bekymre seg for. Kundene kan lade på samme måte som før, sa nordisk PR-sjef i Easee, Kenneth Bjerga, til NRK i februar.

Kenneth Bjerga er nordisk PR-sjef i Easee. Foto: Tom Edvinsen / NRK

Nå er det altså klart at tilsynsmyndighetene ikke lenger vil tillate salg av de populære laderne.

Det er foreløpig uvisst hvilke økonomiske konsekvenser salgsforbudet vil få.

Kan få konsekvenser

Ladeekspert i NAF, Jan Tore Gjøby, sier til NRK at det kan få følger for eksisterende elbilladere. Men hvem som eventuelt vil være ansvarlig, er ikke klart.

Selv kan han ikke si så mye om selve produktet til Easee.

– Utfordringen er at de ikke har delt så mye om hvordan boksen deres fungerer. I bransjen er det helt vanlig å ha åpenhet rundt sikkerhetstiltak i slike produkt. Men det har ikke Easee hatt, sier han.

Jan Tore Gjøby, ladeekspert i NAF. Foto: Marita Lundsrud Berg

Selskapet Easee ble etablert i 2018 av tre gründere. I dag har de nærmere 500 ansatte.

Selskapet har vokst i rekordfart, og fra 2019 til 2021 gikk de fra å ha en omsetning på 94 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.