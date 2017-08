Historisk dag for nye Stavanger

I sommer vedtok Stortinget at Rennesøy, Finnøy og Stavanger skal slå seg sammen til en ny storkommune. Nye Stavanger skal være klar innen 1. januar 2020.

I dag samles de tre kommunestyrene til sitt første felles møte. Møtet starter klokka 15, og NRK sender direkte.

Møtet skal holdes i Statens hus i Stavanger, og det er fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa i Rogaland som har sendt møteinnkallelsen. Hun ser frem til møtet.

– Dette er en historisk dag. I dag skal de tre kommunestyrene møtes for første gang og se hverandre inn i øynene, sier hun.

– Bare tiden og veien

Fylkesmannen regner ikke med at det aller første møtet vil by på store diskusjoner.

– Møtet i dag er et drøftingsmøte, og tonen mellom de tre er veldig god. De kommer nok ikke til å sitte og se mistenksomt på hverandre, forsikrer hun.

Kleppa mener de tre kommunene har kommet godt i gang med prosessen rundt sammenslåing, og trekker frem at de blant annet har bestemt at kommunen skal hete Stavanger og at det skal være 67 representanter i det nye bystyret.

Det første kommunestyremøtet i storkommunen er i gang. Navnet er vedtatt på formelt vis; det blir Stavanger. Foto: Mari Friestad / NRK

Hun understreker samtidig at mye arbeid gjenstår.

– To år høres ut som lang tid til å forberede en ny kommune. Men de har bare tiden og veien for å legge til rette for gode prosesser. De skal finne ut hvordan de skal organisere skole og omsorgstjenester, sier Kleppa.

Flere møter på beddingen

Stavanger har i dag et bystyre. Kleppa sier at selv om man snakker om et kommunestyremøte nå, vil storkommunen Stavanger ha et bystyre også etter 1. januar 2020.

– Stavanger vil fortsette å være en bykommune, og Rennesøy og Finnøy blir en del av denne, sier hun.

Også Sandnes og Forsand skal samles til sitt første kommunestyremøte denne måneden. Det skjer neste tirsdag.

– De skal gjennom samme prosess, men de har ikke kommet like langt som Stavanger, Rennesøy og Finnøy, sier Kleppa.