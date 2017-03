Her kan de måtte ringe bussen to timer før de skal på

Mai Kristin Melby. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Nei, nei og nei. Vi kan ikke bestille bussen. Det blir helt «gale», sier busspassasjer Mai Kristin Melby.

Hun bruker bussen i den snaut 5000 innbyggere store kommunen Sauda, men er en av få, ifølge kollektivselskapet Kolumbus. Derfor er et av alternativene nå å erstatte tre av fire bussruter men ei betalingsordning. Folk skal kunne ringe til bussen, som kommer i form av ei drosje innen to timer.

– Vi mener dette er ei veldig god betalingsordning. Folk kan bestille bussen, akkurat som en taxi, og vi legger opp til samarbeid med taxinæringa, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

Bussen skal ut på anbud

Endringa er foreslått i forbindelse med at fylkeskommunen skal hente inn nytt anbud på bussruter i Ryfylke Nord (Suldal, Sauda og deler av Vindafjord). Kolumbus tror folk i Sauda vil få mer buss for pengene med en bestillingsløsning.

– Det er lite folk i forhold til størrelsen på mange av bussene. Det har vi tenkt å gjøre noe med, og få et bedre tilbud for dem som bor i Sauda og deler av Suldal, mener Aksland, som har invitert kommunene og den videregående skolen til informasjonsmøte i slutten av mars.

Samferdselspolitiker fra KrF, Svanhild Løge Skålheim, er lite imponert.

– Jeg finner meg ikke i at det blir klagd på at bussene er tomme, når tilbudet oppleves så dårlig at folk ikke bruker det. Vi ønsker at ungene våre, som ikke har bil, og pensjonistene, som har mista det, skal kunne reise ut av vår region – og komme tilbake samme dag, sier hun.

Asbjørn Birkeland (Sp), ordfører i Sauda. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Er allerede på hengende håret

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland fra Senterpartiet er like kritisk.

– De kunne heller gjort tiltak for å få folk til å reise kollektiv i Sauda. Det er ikke gjennomført ett eneste tiltak for å stimulere til det, utenom å øke prisen. Og nå sier de at det er så få, at de vil legge det ned, sier han.

Også passasjer Mai Kristin Melby tenker på dem som ikke har sertifikat.

– Jeg tar en god del buss, både til Haugesund og over fjellet. Jeg er avhengig av å komme meg tidsnok til et sted, og synes allerede nå det er på hengende håret fordi det går så få busser. De bussene vi har nå, må bestå. Vi som ikke har sertifikat, hva skal vi gjøre? Vi er avhengige av buss, sier hun.

Informasjonsmøtet avholdes 28. mars, og anbudet sendes ut i juli.