– Jeg må jo først og fremst si at jeg er utrolig privilegert. Dette blir fire år med statsvitenskap, sier Norges yngste ordfører Håvard Handeland.

Etter forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre endte det med at 19 år gamle Handeland blir ny ordfører i Sauda kommune i Rogaland. Høyre og Arbeiderpartiet skal samarbeide om makta i Sauda de neste fire årene.

Med seg på laget får Handeland lektoren Paul Løyning (H) som varaordfører. En mann Handeland kjenner fra før.

– Han var faktisk samfunnsfaglærer for meg da han var i praksis. Han ga meg 5 pluss på en oppgave jeg hadde, sier Handeland.

31 år gamle Paul Løyning (til venstre) er Håvard Handelands gamle lærer. Nå blir han varaordfører i kommunen. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Nominert med blindtarmsbetennelse

Men at 19-åringen nå skal lede en kommune med 4500 innbyggere, er tilfeldig.

Så sent som i februar i år hadde Sauda Arbeiderparti store utfordringer med å få tak i nok folk til å stille liste foran valget.

Da tok den da 18 år gamle skoleeleven Håvard Handeland kontakt med nominasjonskomiteen, og stilte seg selv til disposisjon.

Handeland har vært medlem i partiet i flere år, og har markert seg som en engasjert ung mann.

Et par dager før nominasjonsmøtet, ble han ifølge lokalavisa Ryfylke spurt om å være partiet sin listetopp og ordførerkandidat.

Det sa han ja til.

Men nominasjonsmøtet fikk han aldri være med på, fordi han havnet på sykehuset med blindtarmsbetennelse.

– Jeg lå på intensiven da nominasjonskomiteen vedtok lista. Så jeg var på en måte ikke tilregnelig da jeg sa ja, sier han og flirer.

– Men du angrer ikke?

– Nei, ikke i det hele tatt, sier han.

Håvard Handeland under valgvaken i Sauda. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Vil fortsette i jobben

19-åringen er som ungdommer flest. Han har hatt deltidsjobb på Esso i Sauda, som han har sagt opp nå. Han har også et vikariat i kommunen på enhet for tilrettelagte tjenester.

Der håper han å kunne fortsette. I alle fall litt.

– Jeg trives utrolig godt her, og det er en plass hvor jeg få koblet av. Jeg håper å kunne ta noen vakter innimellom, sier 19-åringen.

Og nå blir han altså tidenes yngste ordfører. En rekord som inntil nå har blitt holdt av Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).

En person som tidligere har vært mentor for Handeland da han satt i ungdommens fylkesråd.

– Ikke alle 19-åringer skal bli ordførere

Andersen Sayed sier det er veldig stilig at 19-åringen i Sauda nå slår rekorden og blir ny ordfører i Sauda.

– Det er et stort privilegium å være ordfører og jobbe for utvikling av kommunen. Det har vært unge ordførere før, men jeg fikk mye oppmerksomhet rundt alderen min da jeg begynte. Jeg har fått god tilbakemelding fra folket, etter å ha gjort tidenes beste valg for KrF i Sokndal, sier han.

Han mener at alder ikke bør ha så mye å si for om du kan ha viktige posisjoner i samfunnet.

– Det er ikke alle 19-åringer som skal bli ordførere. Men det er ikke alle 50-åringer som skal bli ordførere heller, sier Andersen Sayed.

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

4. oktober er det konstituerende kommunestyremøte i Sauda. Så begynner arbeidet til 19-åringen.

– Det er et vanvittig press. Du må på en måte alltid prestere, men du må også bevise at du ikke er for uansvarlig eller for ung, sier han.

Forberedt på drittkommentarer

Nå håper han å vise andre ungdommer at det nytter å engasjere seg.

– En må være på og ta mulighetene man får. Det finnes en arena for ungdommer også, sier han.

Han har fått enorme mengder gratulasjoner og meldinger etter at det ble kjent at han blir ny ordfører i kommunen.

Sauda er blant annet kjent for metallforedling gjennom smelteverket. Foto: Thomas Halleland / NRK

Men også en og annen drittkommentar. Det er han ikke overrasket over.

– Jeg ventet vel egentlig på det. Men slike meldinger sitter jo igjen. Heldigvis har jeg med meg tidligere stortingsrepresentant Torfinn Opheim og en kognitiv terapeut på 2. plass på lista, sier han.

Handeland forklarer at to av de store sakene han vil ta tak i, er industri og hvordan man skal takle eldrebølgen i kommunen.

I dag er det Asbjørn Birkeland (Sp) som er ordfører i kommunen. Sp var også det største partiet etter valget i år, men gikk tilbake med 24,9 prosentpoeng siden forrige valg.

Birkeland har vært ordfører i kommunen i åtte år. Før det var Sauda en Arbeiderparti-kommune.