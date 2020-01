Her blir bilen som startet brannen hentet ut

Det var en eldre dieselbil, en Opel Zafira fra 2005, som startet den omfattende brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn tirsdag.

Torsdag kveld ble bilen hentet ut fra den delvis sammenraste bygningen.

– Bilen sto langt inne. Det var en del kartlegging som måtte til for å få den ut. Vi har en liten radiostyrt bil som vi kjørte inn i parkeringshuset, sier bilberger Tor Bø i Viking redningstjeneste.

RADIOSTYRT BIL: Bilberger Tør Bø var med på å hente ut bilen som startet brannen. Han brukte blant annet en radiostyrt bil i oppdraget. Foto: Marte Skodje / NRK

Han forklarer at den radiostyrte bilen har et lys på seg, som gjør det mulig for bilbergerne å se inn i parkeringshuset.

– Bilen var totalt utbrent

De benyttet seg også av et beltegående kjøretøy, som det kun finnes ett eksemplar av i Norge.

– Så kjørte vi inn dette kjøretøyet i posisjon foran bilen. Og heiv en løkke over hengerfestet, slik at vi kunne vinsje bilen opp på lasteplanet til beltevognen, sier Bø.

Den eldre Opel-modellen var fullstendig ødelagt.

– Bilen var totalt utbrent. Det var kun stål igjen, sier Bø.

KOM SEG INN: Denne beltevognen bidro til at den eldre dieselbilen ble hentet ut fra parkeringsanlegget. Det er Josephsen Bilberging i Arendal som eier kjøretøyet. Foto: Marte Skodje / NRK

Trukket tilbake tre ganger

Opel Zafira har blitt trukket tilbake tre ganger, fordi denne bilmodellen har forårsaket 300 branner.

En tidligere eier av bilen som startet brannen på Sola, har uttalt til NRK at han aldri hadde problemer med bilen.

Han eide bilen i sju år, men byttet den inn hos en bilforhandler i april i fjor. I november ble Opelen solgt videre til familien som opplevde dramaet i parkeringshuset på Sola.