Samme Opel-modell forårsaket storbrann i irsk parkeringshus

Nær 60 biler ble totalt utbrent i et parkeringsanlegg i den irske byen Cork 31. august i fjor. Det var 197 biler i anlegget da brannen brøt ut.

Parkeringsanlegget i Douglas Village Shopping Centre var uten sprinkleranlegg i første etasje hvor brannen startet i en Opel Zafira.

Brannen spredte seg rask, og den sterke varmen smeltet ned stålstrukturen i anlegget.

235.000 biler ble tilbakekalt

Sør-Vest politidistrikt har bekreftet at det også var en Opel Zafira 2005-modell som startet brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn tirsdag ettermiddag.

STORE SKADER: Brannen på Stavanger lufthavn tirsdag ettermiddag hadde mange likhetstrekk med den i Irland i august. Foto: Arild Eskeland / NRK

I fjor vår måtte Opel, eller Vauxhall i Storbritannia, tilbakekalle 235.000 biler av typen Zafira B fordi det ble oppdaget nye årsaker til de mange brannene i slike biler.

Bilprodusenten ville da gå gjennom årsmodeller i perioden 2005–2014.

I to tidligere tilbakekallinger, i 2015 og 2016, gikk det fram at 300 Zafira-biler hadde tatt fyr de siste årene – den første for ti år siden.

Dette kommer fram i artikler i blant annet Irish Examiner og Sky News.

– Ingen kjente branner i Norge

Stein Pettersen, PR- og informasjonssjef for Opel og Citroën i Norge, sier til NRK at de ikke kjenner til andre branntilfeller med denne modellen i Norge.

– Det er riktig at det har vært en tilbakekallingsaksjon for høyrestyrte biler solgt i Storbritannia, men denne feilen var knyttet spesifikt til disse bilene, sier Pettersen.

Han sier at ansatte i Opel i Norge først og fremst er glade for at det ikke gikk liv tapt i brannen på Stavanger lufthavn.

Opel hjelper politiet

– Dette er en alvorlig hendelse. Vi har vært i kontakt med politiet i Sandnes som etterforsker brannen på Sola og gitt beskjed om at vi selvsagt vil hjelpe til med det vi kan i etterforskningen, sier han.

Her har en privatperson filmet brannen ikke lenge etter at den startet. Du trenger javascript for å se video. Her har en privatperson filmet brannen ikke lenge etter at den startet.

Pettersen vil ikke spekulere i årsaken til at en Opel Zafir tok fyr i parkeringsanlegget på flyplassen.

– Dette er noe som etterforskningen får avdekke, sier han.

Stein Pettersen opplyser at det i perioden 2005–2006 ble solgt godt over 1000 biler av denne typen i Norge.

Tidligere tilfeller også i Norge

Politiet fikk melding om brannen klokken 15.35 tirsdag ettermiddag.

I den første meldingen hørtes det ut som en relativt udramatisk hendelse, men det ble raskt klart at brannen spredte seg mye.

Flytrafikken ble stanset og mer enn tusen personer måtte evakueres fra flyplassområdet.

Etter at denne saken ble publisert har en leser gjort oss oppmerksom på at det også finnes tidligere tilfeller av brann i en norsk Opel Zafira.

Og her er det nok et eksempel på en Zafira-brann, denne gangen i Hordaland.

Tips oss gjerne hvis du kjenner til flere tilfeller.

Sør-Vest politidistrikt opplyser til NRK at bilen som tok fyr på Sola er norskregistrert.