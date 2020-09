– Parkeringshuset var prosjektert med for lav brannmotstand, og for lav brannsikkerhet, sier forskningsleder Christian Sesseng i RISE Fire Research til NRK.

FORSKEREN: Forskningsleder Christian Sesseng ved RISE Fire Research har ledet arbeidet med rapporten om storbrannen. Foto: Morten Andersen / NRK

Selskapet i Trondheim er Norges branntekniske kompetansesenter.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har RISE evaluert storbrannen 7. januar.

Parkeringshuset skulle ha blitt vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser. Hvis så hadde skjedd, hadde det blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet, ifølge rapporten.

Brannen gjorde enorme ødeleggelser, og rivingen startet denne uka.

RIVING I GANG: Rivingen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn startet denne uka. Et nytt p-hus skal etter planen stå klart sommeren 2022. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Kunne ha hindret kollaps

Et av funnene i rapporten viser at bæresystemet i parkeringshuset var prosjektert med brannmotstand på 10 minutter, mens det skulle ha vært 90 minutter.

Brannmotstand handler om byggets evne til å motstå brann.

– Ved en så stor brann som dette er det ganske kritisk, for da vil bygget kollapse langt tidligere, og brannmannskapene får et langt dårligere utgangspunkt for sin innsats, sier Sesseng.

Hadde parkeringshuset vært bygget i henhold til regelverket, hadde konsekvensene av brannen blitt mindre, mener han.

– Den ville sannsynligvis ført til mindre skader. Hadde huset vært bygget i seksjoner, ville spredning blitt hindret, og man hadde kanskje unngått kollaps, sier forskningslederen.

BILER IGJEN: I dag er det cirka 100–130 biler igjen i den raste delen, og de er totalskadd. Det var 1600 biler i p-huset da brannen startet. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Skulle hatt sprinkleranlegg

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Det hadde bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK i en pressemelding.

BESTILT RAPPORT: Direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet er en av oppdragsgiverne til rapporten. Foto: Alexander Brown / DiBK



Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet.

Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset, er sannsynligheten større for at mangler ville blitt oppdaget og korrigert.

Avinor tause foreløpig

Byggherren Avinor vil foreløpig ikke kommentere rapporten.

– Vi må få anledning til å studere evalueringsrapporten, før vi kan si noe om den, svarer lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Anette Sigmundstad i en SMS til NRK.

INGEN KOMMENTAR: Lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn vil foreløpig ikke kommentere rapporten. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I en pressemelding fra Avinor i dag heter det at selskapet selvsagt er opptatt av å finne læringspunkter i rapporten, og at selskapet vil kommentere den når den er gjennomgått og vurdert, trolig i starten av neste uke.

Ifølge RISE er det ikke behov for strengere regler etter brannen.

– Evalueringen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Der ser vi ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen, sier Horne.

Håndteringen avgjorde ikke

Ifølge RISE har selve håndteringen av brannen ikke vært avgjørende for utfallet, selv om det er noe å lære.

– Dette var en utfordrende brann, og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. Vi vil vurdere å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB i pressemeldingen.

HÅNDTERINGEN: Direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsether, vil nå vurdere om det er behov for kurs av brannmannskaper som en følge av Sola-brannen. Foto: Privat

I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle, men brannen startet ikke i en elbil. Det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler, ifølge rapporten.