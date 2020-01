Parkeringshuset kan bli revet med 1300 biler inni

Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i et parkeringshus ved Stavanger lufthavn. De materielle skadene er store, trolig har verdier for et tresifret millionbeløp gått tapt.

Det var omkring 1600 biler i parkeringshuset da brannen startet. 300 biler står parkert i en del av bygningen der det er mulig å hente ut kjøretøyene. Men det er usikkert hva som vil skje med de resterende 1300 bilene.

– Man er avhengig av å stemple og sikre bygget før man i det hele tatt kan begynne å flytte på noe, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning.

Han tror det fort kan ende med at hele bygget må rives – med bilene inni.

– Ja, vi risikerer at vi aldri får ut 1300 biler. Men det er avhengig av hvordan et konsulentfirma greier å gjøre beregninger for hva som er trygt og ikke.

KREVENDE JOBB: Brannsjef Nils-Erik Haagenrud sier det er mulig at hele parkeringshuset må rives, og da går omtrent 1300 biler tapt. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Fordi det har vært en temperatur i bygget på over 1000 grader, er armeringsjern og betong sterkt svekket.

– Hvis man begynner å flytte på ting, kan det begynne å rase. Det er utfordringen, sier Haagenrud.

Jobber doble skift for å redde biler

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad sier et eksternt firma skal vurdere tilstanden til parkeringshuset i dag, men at de på grunn av sikkerheten neppe vil sende inn folk.

FRA LUFTA: Deler av parkeringshuset kollapset under storbrannen tirsdag. Foto: Arild Eskeland / NRK

Hun synes det er vanskelig å si noe om hvorvidt bygningen kan reddes, eller om den må rives.

– Det som er interessant, er om noe av parkeringshuset kan sikres slik at vi kan få ut noen av bilene. Det er et mål for oss å få huset så stabilt at vi får ut biler, sier Sigmundstad.

Bilbergingsfirmaet Rogaland redning har så smått startet med å hente ut biler. De kan heller ikke sende inn mannskap, men i går fikk de tak i en spesiell maskin som gjør jobben.

– Vi prioriterer å hente ut biler vi ser er i god behold. Maskinen bruker omtrent en halvtime på de lettest tilgjengelige bilene. De som er lenger inne i bygningen, bruker den derimot opp mot et par timer på, forklarer Lars Morten Nesheim i Rogaland redning.

Han sier de jobber doble skift for å redde så mange biler som mulig. Han tror det er mulig å få ut mange kjøretøy, med mindre det blir bestemt at bygget må rives av sikkerhetsmessige hensyn.

ENESTE I NORGE: Denne maskinen er den eneste av sitt slag i Norge, og eies av Josephsen Bilberging i Arendal. Den gjør det mulig å hente ut biler fra parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, uten å sende folk inn. Foto: Lars Morten Nesheim

Kritisk til vaktholdet

Brannen på Sola ble slukket onsdag ettermiddag. Torsdag blusset brannen opp igjen, noe brannsjef Haagenrud sier ikke er uvanlig. Men han tror omfanget kunne blitt mindre.

– Vi hadde overlatt ansvaret for branntomta til Avinor. Så jeg var ikke helt fornøyd med at vaktholdet ikke var bedre enn det var. Hadde folk passet på hele tiden, hadde det ikke blusset opp så mye, sier han.

Lufthavndirektør Sigmundstad kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Vi hadde folk på vakt ved bygget hele tiden, både egne ansatte fra Avinor og folk fra Securitas. De varslet om at brannen hadde blusset opp igjen, sier hun.

Haagenrud synes det er vanskelig å si om brannen kan blusse opp igjen enda en gang.

– Det har vært mye diskusjon i media om blant annet batteripakkene i bilene har fått en påkjenning. Det gjelder ikke bare elbiler, men også andre biler. Det kan fortsatt være strøm i ting, som gjør at det blusser opp.

– Du tror ingen batteripakker har antent under brannen. Kan man si det sikkert?

– Nei, det kan vi ikke. Men det jeg har vært tydelig på at elbilene ikke har gjort slukkearbeidet mer komplisert enn andre biler.