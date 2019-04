Haukeland Liadal trekker seg midlertidig

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver Haukeland Liadal på Facebook.

Hun har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted, skrev Aftenposten tirsdag.

Politikeren kommer heller ikke til å møte i eventuelle møter i landsstyret i denne perioden.

– Jeg har jobbet med Stortingets regnskapskontor, og vil fortsette å ha dialog med Stortingets administrasjon og partiet for å oppklare det som har skjedd.

– En klok konklusjon

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet mener det er rett av Haukeland Liadal å trekke seg midlertidig.

– Det tror jeg er en klok avgjørelse. Det er stilt alvorlige spørsmål om hennes reiseregninger. Da er det riktig at hun gjør dette, og at dette blir oppklart og ryddet opp i, sier han, og understreker at denne saken er viktig for tilliten til stortingspolitikere.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Støre sier ledelsen sentralt i Arbeiderpartiet har hatt kontakt med Haukeland Liadal, men at avgjørelsen om å trekke seg midlertidig som nestleder i Rogaland Ap er hennes.

– Vi har hatt kontakt med henne, ja, og så har hun trukket den konklusjonen selv. Og det er en klok konklusjon.

– Hva har dere i ledelsen visst om de fiktive reiseregningene?

– Dette var nytt for oss da vi hørte om det i går ettermiddag. Det er veldig viktig at dette skjer på riktig måte. Om dette er rot eller andre ting, får Stortinget komme til bunns i. Da er det riktig at hun trekker seg fra vervet inntil det er avklart.

Støre vil foreløpig ikke sette likhetstegn mellom saken til Haukeland Liadal og saken til Mazyar Keshvari (Frp).

– Jeg har bare lest Aftenpostens sak, og så vet jeg at Stortingets presidentskap er opptatt av disse sakene. De må vurdere og trekke de konklusjonene de mener er nødvendige, sier han.

Vil betale tilbake

Liadal er fra Haugesund og har sittet på Stortinget siden 2013. Fram til 2017 satt hun i familie- og kulturkomiteen. Etter det har hun fungert som Aps energipolitiske talsperson.

Liadal opplyser at hun har levert regninger for reiser hun aldri har vært på.

I et tilfelle hvor Haukeland Liadal oppga å besøke Odda og Tyssedal i jobbsammenheng, viste et bilde hun la ut på Facebook at hun befant seg hjemme i Haugesund. Hun fikk refundert 3000 kroner i kjøregodtgjørelse og diett fra Stortinget.

– Igjen er det viktig for meg å understreke at jeg er veldig lei meg for dette, og at jeg vil betale tilbake der jeg har gjort feil med reiseregningene, skriver hun.

– Naturlig og riktig avgjørelse

Leder for Arbeiderpartiet i Rogaland, Stanley Wirak, mener det er naturlig at Liadal nå trekker seg fra nestledervervet.

Stanley Wirak, leder i Rogaland Ap. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Jeg syns dette er veldig ryddig. Jeg tror ikke det var noen annen måte å gjøre dette på, da ville det kommet mange spekulasjoner.

Wirak mener saken er uheldig for partiet.

– Dette er veldig uheldig hvis det viser seg at det er gjort feil. Men her skal vi ikke dømme før vi vet mer om saken, sier han.