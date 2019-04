Det var Aftenposten som avslørte de feilaktige reiseregningene til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal. Saken har ført til at Liadal midlertidig har trukket seg fra alle verv, noe partileder Jonas Gahr Støre kaller for en klok beslutning.

Avisen har avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn det hun oppga.

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Haukeland Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget, ifølge avisen.

Per Hanstad er administrerende direktør i Revisorforeningen. Foto: Sverre Jarild / Den norske revisorforeningen

Legger inn reiser søndag kveld

Liadal ba om å få korrigere reiseregninger etter at Aftenposten tidligere i år ba om innsyn i dem. Til avisen forklarte hun at hun legger reiser inn i systemet på forhånd:

– Jeg har stort sett brukt søndagskveldene til å planlegge og legge inn reiser i reiseregningsappen, og korrigerer for endringer etter hvert. Men det krever at man må følge ekstra godt med, og det er mitt ansvar å endre regningene hvis jeg oppdager feil.

Administrerende direktør i Den norske Revisorforening Per Hanstad har aldri hørt om å legge inn reiseregninger i forkant av jobbreisen.

– De fleste av oss reiser jo på regning hvor kvittering leveres i etterkant. Men det spiller egentlig ingen rolle om du legger inn reiseregninger i forkant eller etterkant av reisen. Det viktigste er at du gjør det riktig.

– Det er ikke noe i veien for å kladde en regning eventuelt, men man må jo være sikker på at det er riktig før man signerer, sender inn og ber om tilbakebetaling, sier Hanstad.

– Ingen reell kontroll av reiseregninger

Hanstad mener Stortinget ikke utfører en reell kontroll av reiseregninger.

– Administrasjonen sjekker at satsene stemmer med tanke på diett og kjøregodtgjørelse, men det er ingen som sjekker om reisen faktisk har funnet sted, slik det gjøres på alle andre arbeidsplasser.

Han mener at Stortinget enkelt kunne funnet en løsning for å innføre bedre kontrollrutiner.

– Gruppelederen eller en annen i stortingsgruppen kunne for eksempel hatt ansvaret for å kontrollere reiseregninger. Mange organisasjoner har langt flere reiser enn Stortinget og får dette til. Her er det kun snakk om vilje, sier Hanstad.

Liadal har ikke ønsket å svare på spørsmål fra NRK i dag, men henviser til sitt eget innlegg på Facebook:

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver hun.