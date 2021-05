Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med 10. august og til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme til stortingsvalget 2021.

I Eigersund kommune kan en kombinere valget med vaksine, når forhåndsstemmingen åpner i sommer.

Etter å ha fått et stikk i armen med vaksine, må en vente i 20 minutter for å se at en ikke får noen komplikasjoner. Den ventetiden har kommunen lyst å fylle med politikk.

– Vi vil utnytte at folk er i hallen og håper at det vil bidra til at det vil lette smittetrykket og køene på valgdagen, sier Leif Broch som er kommunikasjonssjef i kommunen.

For noen av innbyggerne vil det være snakk om første vaksinedose, mens andre får dose to i samme periode som forhåndsstemmingen.

Broch er spent på hvordan opplegget vil fungere.

– Ved enkelte valglokaler har det periodevis vært lang kø. Og det er klart når vi skal ha avstand, så kan den køen i verste fall bli noen hundre meter lengre. Og det ønsker vi ikke. Hvis vi kan få en 3–4000 til å vaksinere seg mens de er i hallen, og sitter og venter, så vil jo det være fantastisk, sier Broch.

Leif Broch er kommunikasjonssjef i Eigersund kommune. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Stortingsvalg og vaksine

Da NRK besøkte den ommøblerte idrettshallen Egersundshallen, traff vi Gerd Jakobsen som fikk andre dose med koronavaksine.

Jakobsen er nå fullvaksinert og trenger derfor ikke å bli stukket i armen og samtidig tenke politikk. Hun mener likevel at det er en god idé.

– Det hadde vært veldig greit. Så det håper jeg de andre gjør, sier hun.

Nordover i Rogaland følger man spent med på hvordan ordningen vil fungere i Eigersund kommune. Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger, vil drøfte løsningen.

– Jeg syntes det var et interessant forslag. I Stavanger har vi ikke tenkt å gjøre noe med nå per dags dato, vi legger opp til forhåndsstemming slik vi har gjort i tidligere år. Men dette er absolutt noe vi kommer til å ta opp og drøfte i vårt valgsekretariat.

Martha Rødde er valgansvarlig i Stavanger kommune. Foto: Øystein Oterdal / NRK

Departementet: – Bra hvis det fører til økt valgdeltakelse

– Jeg vil ikke spekulere i om at dette vil bidra til økt valgdeltakelse. Om det gjør det, så er det bra, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paal Pedersen.

Han forteller videre at departementet vil ha ulike tiltak for å få til høyest mulig oppslutning i valget.

– I år er det viktig at valgstyret legger til rette for at valget gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og at smittevernreglene ivaretas. Da har vi gitt anbefalinger til valgstyrene at de må finne løsninger sånn at man får god gjennomstrømning i lokalene sånn at folk ikke oppholder seg i lengre tid enn nødvendig.

Men om Eigersund-modellen er noe som bør gjennomføres flere steder, er han usikker på.

– Jeg vil være forsiktig med å presentere anbefalte løsninger i denne sammenheng. Det som er gode løsninger for noen, er ikke gode løsninger for andre. Det handler om størrelse på kommunene blant annet, sier Pedersen.

Paal Pedersen er statssekretær i kommunaldepartementet. Foto: Stortinget / Stortinget