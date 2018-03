– Dette er fantastisk ... Det er den første selvkjørende bussen i Norge på offentlig vei, forteller kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg.

I november vedtok Stortinget at det er lov å teste ut førerløse busser på norske veier. Flere av Norges største byer kan få førerløse busser på veiene de neste årene.

Først i køen står Stavanger, men også i Oslo og på Kongsberg er det planer om førerløse busser. Både Trondheim og Bergen vurderer også busskjøp.

– Førerløse busser skal gjøre det lettere for meg og deg å bevege oss. De skal gjøre det lettere å reise kollektivt og sette fra oss bilen hjemme.

Under testingen av bussen torsdag ble det spilt inn en filmsnutt, som skal vise hvordan bussen fungerer. Foto: Odd Rune Kylingstad / NRK

Siden 2016 har bussen blitt testet på en lukket bane. Til sammen har bussen kjørt over 1500 kilometer og blitt utsatt for en rekke forskjellige hinder.

– Vi har skapt et levende miljø på testbanen. Den er testet ut med gående, syklister, biler, andre busser og tomme barnevogner, forteller daglig leder i selskapet Forus PRT, Linn Terese Marken.

– Folk stopper opp og filmer bussen

Og den selvkjørende bussen, som har en toppfart på 25 km/t, har stoppet hver gang. Den er faktisk litt for snill.

– Bussen skal transportere de reisende den første og siste kilometer av reisen, forteller Grethe Skundberg i Kolumbus. Foto: Kolumbus

– Bussen kjører veldig defensivt. Den stopper for alt og er veldig forsiktig, men vi kan jo ikke garantere for at absolutt alt skal gå 100 prosent godt.

LES OGSÅ: Lavere pendlerpriser vekker internasjonal interesse

Da bussen la ut på sin aller første kjøretur torsdag, stoppet flere forbipasserende opp for å forevige øyeblikket.

– Folk er veldig nysgjerrige på bussen. De stopper opp og filmer ... De har jo lest om dette i media. Klart det er stas! mener Marken.

På vei til torsdagens test ble veien stengt av. I tillegg var det følgebiler med på veien til og fra teststrekningen.

Snart i full trafikk

Nå er planen at den selvkjørende bussen skal settes ut i en trasé på Forus mellom et parkeringshus og den nye bussveien. Traseen er 1,2 kilometer lang. Det skal også være en «sjåfør» med i bussen, for å passe på at alt går greit.

– Vi venter bare på den endelige godkjenningen for å sette bussen ut i trafikken, forteller Skundberg.

Bussen er testet på lukket bane siden 2016 og har totalt kjørt over 1500 kilometer. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

De siste søknadspapirene ble sendt til Vegdirektoratet onsdag. Nå kan den førerløse bussen være på veien allerede i april.

Men det er en stund til bussen kan kjøre i vanlig trafikk uten noen sjåfør som passer på. For at det skal skje, må den testes mer på vanlige veier, og så trengs det en lovendring.

– Det er stor pågang rundt bussen, men vi må ikke glemme at dette er ny teknologi. Førerløse busser kommer til å bli utbredt, men det skjer ikke til neste år. Vi tenker alltid sikkerhet først.

– Hva skal vi med førerløse busser?

– Bussen skal transportere de reisende den første og siste kilometer av reisen. Dette er et av tiltakene som skal gjøre det enklere for de reisende på Nord-Jæren å velge kollektivtransport, svarer Skundberg.