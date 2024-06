Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Edith Nøkling, direktør i kollektivselskapet Kolumbus, ble tatt for sniking på bussen da hun glemte å fornye sin periodebillett.

Nøkling betalte en bot på 1150 kroner på stedet da vekterne oppdaget at hun ikke hadde gyldig billett.

Lasse Fredheim, leder i Rogaland sitt samferdselsutvalg, mener at billett-appen til Kolumbus burde ha en funksjon for automatisk fornyelse av periodebillett.

Kolumbus taper årlig 32 millioner kroner på passasjerer som ikke betaler for bussen.

Nøkling understreker at det er viktig å betale for billetten for å opprettholde et godt kollektivtilbud.

– Det er ekstremt pinlig, sier Edith Nøkling.

Hun er direktør i kollektivselskapet Kolumbus.

En kald morgen i vinter begynte som de fleste andre hverdager for direktøren.

Hun tok bussen til jobb fra Randaberg til Stavanger sentrum.

Men denne morgenen fikk hun seg en overraskelse.

Vektere på en buss i Stavanger. Foto: Privat

Busselskaper over hele landet sliter med at folk ikke betaler for billett. Her gikk de til storkontroll.

Glemte å fornye

– Det kom noen vektere om bord som begynte å sjekke billetter, sier hun.

Nøkling tenkte «så flott» og tok fram mobilen da vekterne spurte om billetten hennes.

– Jeg ble ganske lang i maska da jeg åpna appen og så at jeg ikke hadde gyldig billett, sier Nøkling.

Kolumbus-sjefen sier til NRK at hun hadde periodebillett men at denne nå var utgått.

Og akkurat slik praksisen er fikk hun utdelt en bot der hun kunne velge å betale der og da eller få tilsendt faktura.

– Jeg snakket meg ikke ut av situasjonen. Det var bare å dra opp bankkortet. Aldri igjen, slår hun fast.

1150 kroner. Rett ut av konto.

Passasjerer på vei inn i buss i Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Sløvt av meg

Periodebilletten hun hadde må manuelt fornyes hver måned. Dette hadde hun altså glemt å gjøre.

– Hverdagene går fort. Det var derfor svært uventa. Det opplevdes greit men det var jo surt å betale de kronene, sier hun.

Vintermorgenen da dette skjedde var mørk og derfor også mørkt inne i bussen. Men inne på bussen var det masse folk.

– Jeg hadde ikke lyst til at kjente skulle se meg i den situasjonen. Uansett var det sløvt av meg å bli tatt, Det er mitt ansvar å sjekke at jeg har gyldig billett, sier Nøkling.

Det er i overkant av 115.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag i Rogaland. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kanskje er det noen i Stavanger som blir tatt i kontroll fordi de er vant til at det er gratis? Det var nemlig gratis å ta bussen, men ikke nå lenger.

Vil ha automatisk fornyelse i appen

Gjennom billett-appen til Kolumbus fornyes ikke periodebillettene automatisk. Dette må gjøres manuelt hver måned for at billetten skal være gyldig.

Lasse Fredheim (H) er leder i Rogaland sitt samferdselsutvalg. Han sier det er uheldig at Nøkling fikk bot.

Men pekefingeren retter han mot appen til Kolumbus.

– Vi må prøve å få lagt inn muligheten for en automatisk fornyelse. Denne hendelsen her er jo en påminnelse for oss alle på å sjekke at periodebilletten er fornyet, sier Fredheim.

Leder for samferdselsutvalget i Rogaland, Lasse Fredheim (H). Han sier det er uheldig at hun ble tatt i kontroll, men legger ikke skjul på at noe slikt kan skje alle. Foto: ASTRID HAGLAND GJERDE

Han er sikker på at hendelsen med Nøkling bare var et uhell og at dette kan skje med alle. Og det å betale for billettene sier han er helt avgjørende for kollektivtilbudet i fylket.

– Vi blir mer og mer avhengige av billettinntektene. Det er helt nødvendig for å ha et godt tilbud, sier han.

Taper 32 millioner i året på sniking

Kolumbus-sjef Nøkling forteller at det er et stort problem at folk sniker på bussene.

Hvert år taper Kolumbus 32 millioner kroner på de som ikke betaler for bussen.

– Det er mange kunder som får bot for tiden. Noen kan ha glemt å fornye men det er også mange som bevisst ikke betaler, sier hun.

Hun kommer med en klar beskjed:

– Om man ønsker et godt kollektivtilbud så må man være med på å bidra, sier Nøkling.

Direktøren i Kolumbus sier hun er veldig opptatt av å ha gyldig billett.

– Jeg skal følge mer med på månedskortet framover, for dagene går fort, sier hun.

