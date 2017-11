Førerløse busser på veiene om kort tid

Både i Oslo, Stavanger og Kongsberg er det planer om å få de selvkjørende bussene på veien så fort som mulig. Både Trondheim og Bergen vurderer busskjøp.

I Oslo ligger de allerede godt an og selskapet Ruter ser for seg en utprøving av bussene allerede om ett til to år.

Foto: Ruter

– Dette er en teknologi som dramatisk kan endre det vi holder på med i kollektivtrafikken, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen. – Hvor fort det går, det vet vi ikke enda, men det er kjempeviktig for oss å følge med og komme igang tidlig for å lære mer om dette.

Færre sjårører

Et aspekt ved førerløse busser er at det kommer til å bli bruk for færre sjåfører ettersom bussene styrer seg selv ute i det vanlige trafikkbildet.

– Selvkjøring av både busser og biler vil redusere behovet for å ha sjåfører, sier Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Det er ikke forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes enig i.

– En sjåfør gjør mer enn å styre en buss. Sjåførene har også et ansvar for sikkerheten samt å hjelpe passasjerer, sier forbundsleder Jim Klungnes. Foto: YS

– En sjåfør gjør mer enn å styre en buss. Sjåførene har også et ansvar for sikkerheten samt å hjelpe passasjerer, hevder han. – Det er ventet et stadig flere skal bruke kollektivtrafikk og da trengs det flere sjåfører og så handler dette også om hva slag kollektivtrafikk vi skal ha i fremtiden, mener Klungnes.

Sikkerheten i førersetet

Sikkerheten kommer i første rekke og derfor er det viktig at det gis rom for testing og utprøving av førerløse busser. Foreløpig er ikke lovverket på plass for slik testing, men samferdselsminister Ketil Solvik Olsen regner med at et nytt lovforslag skal gå igjennom på Stortinget i dag, slik at testing av førerløse busser på norske veier kan komme igang.

- Sikkerheten kommer i første rekke og derfor er det viktig at det gis rom for testing og utprøving av førerløse busser, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi ønsker å legge til rette for å teste ut autonome kjøretøy på norske veier, sier Ketil Solvik Olsen. Han legger til at datamaskiner allerede i dag gir mye passiv sikkerhet, men fordi vi skal være hundre prosent sikre på at dette er en sikker form for kollektiv transport må dette testes grundig.

Teknologien for å kjøre førerløst er allerede på plass og den er i rivende utvikling så gjenstår det å se når den første passasjer kan stige på en rutebuss uten sjåfør..