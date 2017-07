Følg reisningen av Trollpikken- minutt for minutt

– Steinbukken skal monteres på torsdag. På fredag morgen skal de begynne å heise opp steinen, og han skal vera på plass rundt lunsjtider same dag, sa Sverre Garpestad, entreprenør i firmaet Bertelsen og Garpestad, til NRK tidligere denne uka.

Torsdag var arbeiderne på plass, stillas er montert, helikopteren er på plass og arbeidet i gang. NRK er på plass og skal sende direkte hvert minutt av oppreisningen.

For få uker siden var det kun lokalbefolkningen som kjente til den spesielle steinformasjonen i Egersund. Så ble det startet et arbeid for å få Trollpikken kjent. Så ble den kappet av. Og så var den en verdenssensasjon.

Ti tonn

For å få den om lag ti tonn tunge steinen på plass skal en steinbukk på 2,2 tonn brukes. Den er ti meter høy og sveiset på verftet til Aker Solutions i Egersund. Reisningen av den falne Trollpikken kan bli spektakulær.

– Det kan gå fort viss alt går greit, sa Garpestad tidligere denne uka. Dette til tross for at Trollpikken var mye tyngre enn det han hadde forventet.

Markedsføringseksperter har uttalt at markedsføringen natursensasjonen har fått kan være verdt titalls millioner. Ifølge entreprenøren kan det være snakk om dager før folk kan ta en selfie ved steinformasjonen og legge ut med #trollpikken på Instagram.

Jernkiler i steinblokken, hull i fjellveggen, lim og sement skal sørge for at steinen holder seg på plass.

Kronerulling

For å få operasjonen Trollpikken opp å stå har folk fra fjern og nær bidratt.

Det er samlet inn 225.000 kroner. Målet var 200.000.

– Vi stopper ikke innsamlingen. Den går sin gang. «Operasjon trollpakk» vil etter alt å dømme koste mer enn 200.000 kroner. Blir det penger til overs, går de til tilrettelegging av parkering og sti, fortalte initiativtaker Kjetil Bentsen til Dalane Tidende i forrige uke.

For entreprenør Garpestad er det en prestisjesak å gjenreise den stoltheten til Egersund.

For han ligg det stolheit i å gjeninnta Eigersund sin nye store attraksjon.

– Vi kunne ikke vært entreprenører i Egersund og si at vi ikkje fikk dette til. Vi måtte gjøre dette for oss selv, og ikke minst for byen.