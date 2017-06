Avhørt mistenkt for å stå bak hærverket på Trollpikken

Tre dager etter at Trollpikken ble funnet ødelagt har en person status som mistenkt. Politiet er foreløpig svært ordknappe, men sier de nå har håp om å oppklare saken om den avkutta steinformasjonen i Dalane.

Rester etter meisel ble funnet ved Trollpikken, etter hærverket. Foto: Eirik Waage / NRK

Knekt ved rota

Fra Trollpikken ble rikskjendis 20. juni, gikk det kort tid før både lokalt reiseliv og den lokale sjokoladefabrikken så uforløst potensial i den veldreidde formasjonen.

Trollpikken Ekspandér faktaboks Spesiell fjellformasjon i Eigersund i Rogaland, mellom Kjervall og Veshovda.

På forsommeren 2017 fikk Trollpikken masse oppmerksomhet, og flere hevdet den kunne konkurrere med kjente turistattraksjoner som Trolltunga og Kjeragbolten.

24.06.2017 ble Trollpikken funnet avkappet.

Trollpikken ble knekt med vilje og hærverket har skapt et enormt engasjement, både på sosiale medier og i andre fora.

Like etter startet lokale initiativtakere en kronerulling for å få fjellformasjonen Trollpikken tilbake på plass. Målet om 200.000 kroner er allrede nådd.

Både turistsjefen i Destinasjon Stavanger og lokale politikere har den siste tiden tatt til orde for at den spesielle fjellformasjonen kan bli en turistattraksjon som kan ta opp konkurransen med både Trolltunga og Kjeragbolten.

Til høsten skal Trollpikken heises på plass, for å bli den turistmagneten Egersund-regionen hadde håpet på, før den ble ødelagt.

Turistsjef i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad, har framleis tru på at Trollpikken vil lokka Preikestol-turistar ned til Dalane-regionen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Først og fremst trist

– At noen ødelegger et slikt potensial gjør meg først og fremst trist. Oppmerksomheten og tilstrømmingen til denne turistattraksjonen har vært formidabel bare de siste ukene, sa ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland til NRK like etter at Trollpikken ble funnet ødelagt.

Sjefen for NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold mente den nyoppdagede fjellformasjonen ville kunne gi mange gode muligheter for Eigersund. Slik så den ut for bare noen uker siden.

Kjetil Bentsen i intervju med BBC. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Omtalt i «hele verden»

Hvis målet var å få en slutt på interessen rundt Egersund sin nye turistattraksjon, har vandalane bomma fullstendig. Nå er hele verden interesserte i Trollpikken.

Will the Trollpikken rise again? spør BBC.

– Jeg hadde aldri drømt om at denne attraksjonen skulle få så mye oppmerksomhet. Hvis det går fint å få den opp igjen så er det ingen tvil om at hærverket har gagna Trollpikken, seier Kjetil Bentsen som blir omtalt som Trollpikkens far.