Med fagbrev i automasjon kunne Ailin Løkke Øvrebø gjøre mye offshore. Men hun kom til kort på noen områder.

Derfor tok hun også fagbrev som elektriker. Nå bruker hun ett helikoptersete, bruker én lugar og kan gjøre to jobber.

– Det som fristet meg var å kunne gjøre flere oppgaver og å ha forståelse for hele jobben. Så er det jo litt mestringsfølelse i det å ha to fagbrev, sier Øvrebø.

Ved siden av jobben som automatiker fikk hun lærlingplass som elektriker i Aker Solutions.

– Jeg jobbet som vanlig med lik lønn, men så fikk jeg litt flere oppgaver innenfor lærlingfaget. Og undervisning på kveldstid, sier hun.

Og Øvrebø er ikke den eneste. Flere gjør som henne og tar mer enn ett fagbrev.

Ailin Løkke Øvrebø viser gjerne frem fagprøvestasjonen Kristian Scheie må lære seg når han skal ta sitt andre fagbrev. Foto: Kristoffer Apall

Øver på jobb

Denne trenden er positiv for Aker Solutions, og de legger derfor til rette for at lærlingene skal få den støtten de trenger.

Olav Botnen, leder i serviceavdelingen i Aker Solutions, holder kurs og lager fagprøver for lærlinger innen elektro og automasjon.

Olav Botne, leder i serviceavdelingen i Aker Solutions AS, setter pris på at det kommer unge lærlinger inn i bedriften. Foto: Kristoffer Apall

– Det er veldig spennende å få inn nye lærlinger med mye ny kunnskap fra skolen. Det gjør at vi må skjerpe sansene våre selv, og vi lærer også mye fra dem, sier Botnen.

Han mener det er positivt at folk tar flere fagbrev fordi de står bedre rustet personlig. I tillegg kan arbeidsgiveren sende færre personer for å løse oppdrag offshore.

– Det er ikke sikkert man trenger en automatiker i 14 dager, kanskje bare 12. Men man trenger kanskje en elektriker i to dager og da er det praktisk å kunne sende én person for begge oppgavene, sier Botnen.

Les også: Velger vekk fagbrevet for studiekompetansen

Om noen måneder flytter Aker Solutions inn i en ny verkstedhall på Foss Eikeland. Denne hallen vil preges av at de satser på videreutvikling av de ansatte.

– Vi prøver å legge best mulig til rette for at våre lærlinger skal få øvd og ta fagprøven hos oss, sier Kjell Gunnar Haugeland, leder for formenn og installasjon i Aker Solutions.

Kjell Gunnar Haugeland, leder formenn og installasjon i Aker Solutions AS, mener denne trenden bidrar godt inn i bemanningslogistikken.

Ikke ubetinget jubel fra fagforeningstopp

Hilde-Marit Rysst, leder for det oljetunge fagforbundet Safe, er i utgangspunktet positiv til at ansatte tar to fagbrev for å øke kompetansen. Samtidig advarer hun arbeidsgivere som tror at en slik kompetanseheving betyr at bemanningen kan reduseres.

– Det er ikke sikkert at man rekker alt i løpet av to uker offshore. Jeg har problemer med å se for meg at det vil fungere i virkeligheten å sette av 12 dager til å være automatiker og to dager til å være elektriker. Dette er i så fall noe arbeidsgiverne må være veldig oppmerksomme på, sier Rysst.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Hun mener ansatte og bedriftene må sette seg sammen for å finne ut hvordan partene best kan dra fordel av oljearbeidere med doble fagbrev.

– Fra skrivebordet ser dette bra ut. Fra vår side er det litt avholdende jubel når vi ser at dette er en trend, sier fagforeningstoppen.

Flere tar fagbrev på norsk sokkel Ekspandér faktaboks Andelen ansatte i oljeindustrien med fagbrev har økt gradvis siden 2016. Ansatte uten formell utdannelse erstattes med ansatte med fagbrev eller høyere utdannelse.

Samtidig øker snittalderen i næringen: Forskerne ser tegn til to «manglende generasjoner», og viser til at det er tynt i rekkene i aldergruppene 20-24 år og 35-42 år i oljebransjen. Dette kan skyldes lav rekruttering da oljeprisen stupte rundt årstusenskiftet og i 2014. Kilde: Norce-rapport (2022)

Vil offshore

Klasserommet på Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland (OFIR) blir stadig fullere, og litt under halvparten av disse er lærlinger over 21.

– Mange tar fagbrev nummer to og noen tar nummer tre. I tillegg får vi tilsig fra andre bransjer som tømrere og mekanikere som ønsker å jobbe i industrien, sier Ove Johan Aklestad, daglig leder i OFIR.

Ove Johan Aklestad, daglig leder i Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland, tar imot lærlinger i alle aldre. Foto: Kristoffer Apall

Kristian Scheie har nå elektrikerfagbrevet og målet hans er å kunne gjøre det samme som Ailin Løkke Øvrebø når han er ferdig med sitt andre fagbrev.

Kristian Scheie, ansatt og lærling i Aker Solutions AS, han ser frem til å reise til Nordsjøen. Foto: Kristoffer Apall

– Det blir mye av det samme om man jobber som elektriker. Du monterer en stikkontakt her, og så kjører du til neste kunde. Det skal bli fint å kunne få en litt mer variert arbeidsdag, sier Scheie.

Som lærling i full jobb kan det bli lange kvelder med lesing.

– Det er jo utfordrende, men det er sånn vi liker det. Det er sånn vi lærer, sier Scheie og smiler.

Om man er ansatt med flere fagbrev kan man også forvente seg et lønnshopp, men dette var ikke det viktigste for Scheie.

– Jeg tenkte kun på mer kompetanse og erfaring. Så kommer mer lønn som en bonus.