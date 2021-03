– De ler litt når de hører om det.

Det svarer 77 år gamle Leif Berland på spørsmål om hvordan folk reagerer på at han i godt voksen alder har vendt tilbake til skolen.

Han fikk fagbrev i betongfaget i fjor høst, etter å ha bestått både eksamen og fagprøve.

– Jeg meldte meg opp som privatist. Jeg øvde ikke på forhånd, jeg tok det på erfaringen. Det var ikke noe kunst det, jeg er heldigvis nokså klar i hodet ennå, sier han og humrer.

– Aldri for seint

At han tok fagbrev som godt voksen, handler rett og slett om at firmaet han driver i Sandnes måtte kunne slå i bordet med dette for å få «sentral godkjenning».

Da kastet Berland seg rundt.

Han er en «handyman», og har alltid likt å finne opp, skru, mekke, fikle og bygge. I 1980 startet han også sitt eget firma, som driver blant annet med betongarbeid og salg av betongvarer.

– De andre som tok faget var selvsagt en del yngre enn meg, men det er aldri for seint å ta fagbrev, sier Berland og smiler.

Sentral godkjenning Ekspandér faktaboks Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

Ikke «fint» nok?

Ved midnatt natt til tirsdag går fristen for å søke om videregående skole ut.

Berland oppfordrer flere unge til å velge yrkesfag.

– Det skulle vært enda flere yrkesfagarbeidere, det har vært et problem tidligere. Jeg tror ungdom ikke synes det er «fint» nok, sier han.

Seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland, Helge Eide, forteller at de allerede nå ser noen trender.

– Det er gode søkertall til yrkesfag. Antallet som søker læreplass, går også opp fra i fjor, sier han.

Helge Eide er seksjonssjef for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommunes opplæringsavdeling (arkiv). Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Hva er viktig å tenke på for de som nå skal søke?

– Jeg synes det er viktig at de følger interessene sine. Du skal velge et yrke som du skal ha i mange år, så da bør du gjøre noe du synes er kjekt og som du trives med, sier Eide.

Skal ikke pensjoneres

Berland har drevet med betongarbeid i 30-40 år.

Han synes dette er utrolig kjekt, og har ikke tenkt å gi seg med det første.

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg. Jeg har flere prosjekter og nok å henge fingrene i den kommende tiden, sier den spreke 77-åringen og legger til:

– Jeg synes bare det er godt å holde hodet i gang litt.