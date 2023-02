– Jeg registrerer at det er en enstemmig dom hvor min uskyld og den urett som har blitt begått mot meg stadfestes uomtvistelig, skriver Birgitte Tengs' fetter i en SMS til NRK.

Mandag ble Johny Vassbakk (52) fra Karmøy dømt til fengsel i 17 år for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

Det betyr at han er den andre personen som er dømt for drapet.

To år etter drapet i mai 1995 ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale foreldrene oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Johny Vassbakk (52) ble mandag dømt til fengsel i 17 år for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995. Foto: Privat

Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen stod ved lag til november i fjor.

Da opphevet Agder lagmannsrett dommen mot fetteren.

– Brutalt krenkende

Fetteren, som ble innkalt som vitne i rettssaken, har fått med seg dommen mot Vassbakk via media.

Fetteren skriver videre i en SMS at han syns det er bra at dommen er klar i sin tale.

– Men det er brutalt krenkende at det er nødvendig å dømme en annen person for at retten kan fastslå skriftlig den uskyld som både ekspertise og jury la til grunn for 25 år siden. Denne dommen kommer et kvart århundre for sent, skriver fetteren i en SMS.

Fetteren skrev i en SMS til NRK i november at han var lettet for at han og familien endelig hadde fått medhold i saken.

– Norge har ikke bare feilaktig dømt meg, men også gjentatte ganger nektet å rette opp feilen. Det er 19 år siden EMK dømte Norge, det er helt grotesk at vi igjen og igjen har møtt på en mur i våre forsøk på å gjenoppta den sivile saken, skriver han i en SMS til NRK i november.

Har bedt om møte

Bent Endresen, en av fetterens advokater, har bedt om et møte med Justis- og beredskapsdepartementet om en mulig erstatning i saken.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa i oktober at hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen etter at han var frikjent for selve gjerningen i lagmannsretten.

Justisminister Emilie Enger Mehl ønsker ikke å kommentere dommen. Foto: Vegard Blodstrupmoen Lien / NRK

Endresen ønsket ikke å si noe om størrelsen på erstatningskravet, men sa at det ville bli stort.

– Fetteren har i praksis hatt yrkesforbud i Norge. Han har vært overkvalifisert til flere jobber, og mistet også en jobb han hadde fått etter at han hadde flyttet tilbake fra Spania. Her kan vi nok finne tall på tapt arbeidsinntekt. Men hvordan utmåle en erstatning for å være stemplet av den norske stat som overgriper og drapsmann? sa han til NRK i forrige uke.

Fetterens advokat, Bent Endresen. Foto: Marte Skodje / NRK

Justisministeren vil ikke kommentere

Arvid Sjødin, en annen av advokatene til fetteren, sa tidligere mandag til NRK at han nå håpte politiet hadde rett mann.

– Dette er ikke overraskende. Det viser at det var en gedigen tabbe av politiet og Kripos å gå etter fetteren, sa Sjødin, som for tiden befinner seg på ferie.

Arvid Sjødin. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Dommen mot Vassbakk er ikke rettskraftig. Justisminister Emilie Enger Mehl tar dommen til etterretning, men ønsker foreløpig ikke å kommentere den.

– Men det er en vond sak for alle som er berørt. Mine tanker går til Tengs' foreldre og pårørende, sier Enger Mehl.