Vurderer fetterens erstatningssak

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en henvendelse fra Bent Endresen, en av Birgitte Tengs' fetters advokater om et møte som gjelder mulig erstatning. Henvendelsen er til behandling i departementet, men de vil ikke kommentere saken videre.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa i oktober at hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen etter at han var frikjent for selve gjerningen i lagmannsretten.

I november i fjor ble han etter 25 år frikjent også for erstatningsdommen.

Fetterens advokater sier til NRK at de ikke har sendt et krav, men en forespørsel om et møte. Det har de enda ikke fått.

– Vi har henvendt oss for å se om det er mulig å komme i en dialog basert på det justisministeren uttalte, sier advokat Endresen.

Endresen vil ikke si noe om størrelsen på erstatningskravet, men sier det vil bli stort.

– Fetteren har i praksis hatt yrkesforbud i Norge. Han har vært overkvalifisert til flere jobber, og mistet også en jobb han hadde fått etter at han hadde flyttet tilbake fra Spania. Her kan vi nok finne tall på tapt arbeidsinntekt. Men hvordan utmåle en erstatning for å være stemplet av den norske stat som overgriper og drapsmann? sier han.