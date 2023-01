– Det er ubeskrivelig, en stor lettelse. Jeg har tapt 15 år, sier 49 år gamle Eugene Nkuranyabahizi.

Mandag kveld fikk han telefon fra det nasjonale statsadvokatembetet om at saken mot ham var henlagt.

– Nå kan jeg begynne å tenke og planlegge for barna. Jeg har reist det norske flagg.

I over 15 år har han vært anklaget for å ha deltatt i folkemordet i Rwanda i 1994.

Folkemordet i Rwanda Ekspandér faktaboks I løpet av rundt 100 dager i 1994, er det anslått at rundt 800.000 personer ble drept i Rwanda.

Før folkemordet startet var det i underkant av 8 millioner innbyggere i landet, rundt 10 prosent av Rwandas befolkning ble dermed drept under folkemordet.

De drepte tilhørte i all hovedsak den etniske gruppen tutsi, men det forekom også drap på opposisjonelle hutuer. Det er antatt at opp mot 200.000 gjerningspersoner deltok i folkemordet. Kilde: Kripos.

Satt nærmere fire år i varetekt

Nkuranyabahizi kom til Norge fra Rwanda som FN-flyktning i 1999.

Fem år senere fikk Kripos en liste over 15 personer bosatt i Norge, som myndighetene i Rwanda mente var mistenkt for å delta i folkemordene og forfølgelsen av tutsifolket.

Han blir varetektsfengslet i 2013, og blir sittende i varetekt i nærmere fire år. I 2017 blir han løslatt.

Rwanda ønsker å få han utlevert i 2013. Saken går fra en straffesak til utleveringssak. I 2020 blir dette vedtaket omgjort.

Har vært svært preget av anklagene

Forsvarer Brynjulf Risnes mener saken er behandlet svært dårlig av påtalemyndigheten.

– Etter mitt syn en rettsskandale av dimensjoner. Man har etterforsket med store, tunge skylapper hvor man ikke forstår hva som foregår i bakgrunnen, sier Risnes.

Han mener saken er fabrikkert av personer i Rwanda, og påpeker at det florerer med rykter og falske anklager knyttet til folkemordet.

Forsvarer Brynjulf Risnes mener norske myndigheter har tviholdt på en fabrikkert historie. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Norske myndigheter har ikke trodd på det, og tviholdt på denne anklagen over tid. Etter mitt syn er det ikke grunnlag for det, og det er på høy tid at saken henlegges.

Risnes sier livet til Nkuranyabahizi har vært svært preget av anklagende. I tillegg til den psykiske belastningen, mistet han jobben og inntekten som fulgte med det.

– Det å sitte i total uvitenhet og uforutsigbarhet og uten forståelse for dette – for meg er det nesten ufattelig at han og familien har kommet gjennom dette.