Hjemme etter fire år i varetekt: – Det er nesten som om jeg er født på ny

Han klarte ikke å sove et sekund og sto tidlig opp av senga torsdag morgen. Han hadde laget frokost til hele familien i det de sto opp.

– Da sa døtrene mine at: «Men pappa, vi skulle jo lage frokost til deg», sier Eugene Nkuranyabahizi til NRK.

– Nei, svarte jeg. Jeg har fått frokost på senga i fire år nå. Dere har stått i denne stormen så lenge. I dag er dagen jeg skal begynne å betale dere tilbake, forklarer han.

Mannens forsvarer Brynjulf Risnes har nå anmeldt Kripos til Spesialenheten for politisaker. Risnes har selv fått videoopptak, der flere sentrale vitner i saken sier at de ble presset til å lyve under avhør.

– Det har nesten kostet meg livet mitt. Det har vært utrolig tungt å sitte i fengsel å vite sannheten, sier Nkuranyabahizi.

– Jeg hadde mistet håpet på et menneskelig nivå. Men jeg fant det lille ekstra i bønn og måtte sette min lit til Gud.

HJEMME IGJEN: 44 år gamle Eugene Nkuranyabahizi ble anklaget for folkemord og har vært i norsk varetekt i fire år. Onsdag kom han hjem igjen. Foto: Ole Andreas Bø

Hyller familien

44 år gamle Eugune Nkuranyabahizi kom til Norge fra Rwanda som FN-flyktning i 1999.

Fem år senere fikk Kripos en liste over 15 personer bosatt i Norge, som myndighetene i Rwanda mente var mistenkt for å delta i folkemordene og forfølgelsen av tutsifolket.

Han har bodd i Sandnes sammen med kone og barn, til han ble varetektsfengslet i 2013. Myndighetene i Rwanda ville ha ham utlevert, og etter flere rettsrunder mente Justisdepartementet at han kunne utleveres.

I mellomtiden har den norske etterforskningen stått på stedet hvil, mens mannen har blitt holdt i varetekt i påvente av utlevering.

Onsdag ble han sluppet fri.

– Dette er nesten som å være født på ny, sier 44-åringen.

– Jeg er takknemlig for at jeg er gift med det beste mennesket på denne jord. Hun ga meg motivasjon til å overleve.

– Hvordan føles det å være sammen med kona di igjen?

– Det går det ikke an å beskrive. Det finnes ikke et adjektiv som går an å beskrive hvordan jeg føler meg.

Tvilsomme vitnemål

Pensjonert Kripos-leder Håvard Aksnes, er nå privatetterforsker og har vurdert vitnene og bevisene Kripos baserte saken på.

Hans konklusjon, etter å ha brukt to måneder på å gå gjennom etterforskningen, er at den er svært mangelfull, ifølge magasinet Ny Tid, som omtaler saken torsdag.

I gjennomgangen også NRK har fått se, vurderer Aksnes flere av vitnemålene som svært tvilsomme og med store mangler.

Saken mot 44-åringen er ikke henlagt. Kripos har satt han fri fra varetekt, og anbefalt at det gjøres flere undersøkelser. Derfor er ikke saken avgjort. Kripos ønsker ikke å kommentere saken.